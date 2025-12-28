Omitir para ir al contenido principal
Sabrina Selva, una de las voces claves en la investigación de la criptoestafa

📰 “En tres meses avanzamos más que la Justicia en un año”

La diputada mercedina que integra el Frente Renovador hizo un balance del año en relación a las pesquisas por el Caso $LIBRA. “Javier Milei cometió un delito”, subraya.

Andres Miquel
Por Andres Miquel
Sabrina Selva
Sabrina Selva Selva integra la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA. (Gentileza -)

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 06/12/2025.- Aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina realizan un vuelo este sábado, en Buenos Aires (Argentina)

Los sin patria ni bandera sueñan con invadir la Patria Grande

Por Gustavo Campana
Comedor en iglesia

Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden

Un frente de la “batalla cultural”

Por Washington Uranga
Italy's Jannik Sinner (L) is congratulated by Spain's Carlos Alcaraz at the end of their men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante

Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta

Por Pablo Amalfitano
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

Balance y perspectivas

Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición

Por Eduardo Aliverti
Fotomontaje Trump Maduro

Cede la tensión en el Caribe

¡Que la inocencia les valga!

¡Que la inocencia les valga!

Tras dos años sin obras públicas, el pago de viejas deudas supera a la inversión real anual

El déficit no es fiscal sino de infraestructura

Por Raúl Dellatorre
Productos Productos Importados en gondolasImportados en gondolas

Negocio financiero, importaciones y cosmética

Por Hernán Letcher
Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Un comunicado de rechazo de los juristas argentinos

Más repudios al asesinato de Gabriel González

Las principales empresas del sector miran para otro lado

Uso de IA para desnudar mujeres

Un hecho excepcional

Histórico: nacieron trigemelas idénticas en Chubut

Aclararon que "no hay circulación comunitaria"

Neuquén confirmó dos casos de Gripe H3N2

FOTO REDES SOCIALES italia fiorentina gino infantino

Acordó el préstamo del volante Gino Infantino

Argentinos se refuerza pensando en la Copa Libertadores

FOTO EFE real madrid franco mastantuono

El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono

AC Milan's French forward #18 Christopher Nkunku (L) inflates a balloon as he celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between AC Milan and Hellas Verona at the San Siro stadium in Milan, northern Italy, on December 28, 2025. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

El equipo de Allegri resolvió el encuentro con contundencia

Milan venció a Verona y se mantiene en la pelea por la punta de la Serie A de Italia