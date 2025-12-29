Omitir para ir al contenido principal
El presidente Riquelme le comunicó al entrenador que continuará en el cargo
Como no hubo novedades, Ubeda sigue en 2026
A pesar de la derrota ante Racing y de las versiones tras aquella caída, el cuerpo técnico de Boca se mantendrá para el arranque de la nueva temporada el próximo 2 de enero.
30 de diciembre de 2025 - 20:52
Ubeda comenzará la pretemporada el próximo 2 de enero
(ALEJANDRO PAGNI/AFP)
Boca
Claudio Ubeda
Juan Román Riquelme
Fútbol
