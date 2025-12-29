Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Pullaro habló ante los fiscales de "las víctimas civiles" del plan de seguridad.

“El principal problema sigue siendo la violencia”

Los departamento Rosario y La Capital terminan el año con más homicidios que en 2024, pero la mitad que años anteriores. “Este es el segundo año menos violento”.

Pullaro, seguridad El gobernador Pullaro entregó nuevos patrulleros para la policía. (Prensa Gobernación Santa Fe)

Temas en esta nota:

Abogados laboralistas de Rosario sobre la reforma laboral

El fin de los derechos para todos

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

El País

Mineria Mendoza

De la lucha en las calles a los tribunales

El agua de Mendoza no se negocia

Comedor en iglesia

Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden

Un frente de la “batalla cultural”

Por Washington Uranga

Balance y perspectivas

La oposición es la única interpelada

Por Eduardo Aliverti

Carta abierta al presidente Javier Milei

Por Mempo Giardinelli

Economía

Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad

En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista

Fuerte suba del precio de la carne vacuna

Por Mara Pedrazzoli

La desregulación golpea de lleno a la yerba mate

Pagos por debajo de los costos

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Lo que deparará el 2026: entre la motosierra del gobierno y la resistencia en la calle

El futuro de las universidades pende de un hilo

Por Pablo Esteban

Ocurrió en el barrio de Constitución

Denuncian un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad

Un hecho excepcional

Histórico: nacieron trigemelas idénticas en Chubut

A propósito de la desfinanciación de las universidades y la ciencia

Fuga de cerebros 2

Por Flor de la V

Deportes

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti
BERGAMO (Italy), 28/12/2025.- Inter’s Lautaro Martinez (R) celebrates after scoring the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between Atalanta BC and FC Internazionale in Bergamo, Italy, 28 December 2025. (Italia) EFE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA

El gol de los de Milán fue convertido por Lautaro Martínez

Inter venció a Atalanta y se mantiene en la punta de la Serie A de Italia

DUBAI (United Arab Emirates), 28/12/2025.- (L-R) Aryna Sabalenka of Belarus, her goddaugther Nicole, and Nick Kyrgios of Australia pose after the 'Battle of the Sexes' exhibition match in Dubai, United Arab Emirates, 28 December 2025. (Tenis, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/Amr Alfiky / POOL

Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka, número uno de la WTA

La “batalla de los sexos” pasó sin pena ni gloria

Italy's Jannik Sinner (L) is congratulated by Spain's Carlos Alcaraz at the end of their men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante

Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta

Por Pablo Amalfitano