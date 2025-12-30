Omitir para ir al contenido principal
PortadaEn el ojo de la tormenta

Represión policial

El padre de Pablo Grillo confirmó la mejora en la salud de su hijo y se refirió al procesamiento del cabo Guerrero: “No podía ser de otra forma”

En diálogo con la 750, Fabián grillo aseguró que Pablo “está caminando, comiendo, ya hace las cuatro comidas principales. En general, está volviendo a ser quien era”.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Año 2026

El mundo cumple años

Por Lila María Feldman

Represión policial

El padre de Pablo Grillo confirmó la mejora en la salud de su hijo y se refirió al procesamiento del cabo Guerrero: “No podía ser de otra forma”

Abuso jugadores Vélez

Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Con ganas de reprimir

El Gobierno apela el fallo que suspende el protocolo antipiquetes

Exclusivo para

Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez

El día después del encuentro entre el presidente republicano y su par Zelenski

Putin le advirtió a Trump que un ataque atribuido a Kiev pone en peligro las negociaciones

El País

Con ganas de reprimir

El Gobierno apela el fallo que suspende el protocolo antipiquetes

Del ajuste al cierre

El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad

Agua

Otro golpe al bolsillo

Tarifazo para el agua: subirá 16 por ciento en los primeros cuatro meses del año

Marcha Universitaria

El presupuesto educativo más bajo en 21 años

“Esto es una tragedia”

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles

La plaza ya piensa en el dólar del 2026

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

Abuso jugadores Vélez

Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Por la suspensión del servicio de larga distancia a Tucumán y Córdoba

La Fraternidad podría ir a paro en la línea Mitre

Adiós 2025

Año Nuevo 2026: así funcionarán los servicios públicos en la Ciudad

Violencia de género que no para

Detuvieron al sospechoso de un brutal femicidio en La Matanza

Deportes

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano