📰 El tiempo

Sufrimiento y crueldad, padecimientos de esta era

El modelo posfascista

Por Marcos Vul

Del ajuste al cierre

El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad

La banda actual de Pato Fontanet

El comunicado de Don Osvaldo a 21 años de Cromañón

Agua

Otro golpe al bolsillo

Tarifazo para el agua: subirá 16 por ciento en los primeros cuatro meses del año

Exclusivo para

Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez

El presidente de EE.UU. recibió a Netanyahu en Florida para hablar del futuro del enclave palestino

Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece “lo más rápido posible”

El País

Marcha Universitaria

El presupuesto educativo más bajo en 21 años

“Esto es una tragedia”

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles

La plaza ya piensa en el dólar del 2026

Sociedad

Fue asistida en un hospital

La actriz Romina Gaetani denunció a su ex pareja por violencia de género: quedó detenido

Sigue el conflicto

Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Calor en el Amba

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de diciembre

Deportes

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos

Iñaki Basiloff

El nadador fue considerado el mejor paradeportista de 2025

Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro