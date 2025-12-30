📰 El tiempo

Omitir para ir al contenido principal
30 de diciembre de 2025 - 13:49
Sufrimiento y crueldad, padecimientos de esta era
El modelo posfascista
Por
Marcos Vul
Del ajuste al cierre
El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad
La banda actual de Pato Fontanet
El comunicado de Don Osvaldo a 21 años de Cromañón
Otro golpe al bolsillo
Tarifazo para el agua: subirá 16 por ciento en los primeros cuatro meses del año
Neuquén
Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”
Informe de la Facultad de Económicas de la UBA
La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad
Será en el estadio de Argentinos Juniors
Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón
Por
Sergio Sánchez
El presidente de EE.UU. recibió a Netanyahu en Florida para hablar del futuro del enclave palestino
Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece “lo más rápido posible”
El País
El presupuesto educativo más bajo en 21 años
“Esto es una tragedia”
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025
La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones
Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023
Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue
Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos
Por
Bernarda Tinetti
Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles
La plaza ya piensa en el dólar del 2026
Sociedad
Fue asistida en un hospital
La actriz Romina Gaetani denunció a su ex pareja por violencia de género: quedó detenido
Sigue el conflicto
Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan
Calor en el Amba
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de diciembre
Deportes
El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025
Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino
Por
Pablo Amalfitano
Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año
La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes
En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido
Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos
El nadador fue considerado el mejor paradeportista de 2025
Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro