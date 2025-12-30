Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.

Fuerte golpe del gobierno al INTI

El Ejecutivo corre al INTI del servicio de certificación de instrumentos de medición en favor de laboratorios privados.

Javier Lewkowicz
Por Javier Lewkowicz
Trabajadores del INTI advierten sobre el "desguace" del organismo.

Año 2026

El mundo cumple años

Por Lila María Feldman

Propuestas educativas y recreativas gratuitas durante todo enero

Berisso abrió la inscripción a las Escuelas de Verano

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea

La cuchara que perdona los agravios

Por Vicente Mario di Maggio

Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada

Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo

Por María Belén Robledo

Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center

Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center

Abuso jugadores Vélez

Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

El País

El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias

2 de febrero, la fecha tentativa para tratar la reforma laboral

Uballes, a quien sus víctimas conocían como "Führer"

Otro represor, condenado a prisión perpetua, que logra la libertad

Por Luciana Bertoia

Interna caliente en el Ejecutivo

Milei le pisa la paritaria a Villarruel

Con ganas de reprimir

El Gobierno apela el fallo que suspende el protocolo antipiquetes

Economía

Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.

Nueva metodología, menos déficit de turismo

Melconian desmiente a Milei

“Inflación cero no es creíble”

En el año se perdieron 22.322 puestos de trabajo en el Estado nacional

Menos empleo en la administración pública

Sociedad

Por el trabajo prestado

La Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a adecuar el pago que reciben los privados de la libertad

Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025

El progreso baila al ritmo de la ciencia

Por Pablo Esteban

Hubo 41 traslados a hospitales

CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor

Licencias en vez de compras

La nueva ingeniería corporativa de las big tech

Por Inteligencia Argentina

Deportes

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea

Peligro de Wolf

El mercado de pases (outlet) de mi pueblo

Por Victor Wolf
Luca Scarlato

Hay polémica en Núñez

River: un crack de las inferiores se va por la patria potestad

Fernando Alonso campeòn F1 2005

Se despide un grande que dejó huella en la Máxima

Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará

Por Malva Marani