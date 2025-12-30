Omitir para ir al contenido principal
El País
TITULOS B - Clone
30 de diciembre de 2025 - 3:00
Últimas Noticias
Obra de ampliación del Centro de Salud El Mangrullo
Para fortalecer la atención primaria
El concierto completo de Fito Páez en el ECU está disponible en YouTube
Unas canciones que sabemos todos
Contratapa
Fue en Fortaleza
Por
Oreste Brunetto
Estiman que se perdieron 800 puestos de trabajo de taxistas
Un año olvidable para los choferes
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas
El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos
Por
Axel Schwarzfeld
El País
El Presidente confirmó sus intenciones de comprar armas inglesas
Milei y más guiños a Reino Unido
El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"
Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”
Por
Irina Hauser
Milei le dio a Frigerio 220 mil millones de pesos para cubrir el déficit de Entre Ríos
Un auxilio por decreto tras votar el Preupuesto
Por
Miguel Jorquera
Bahia Blanca demostró que se puede
Por
Fortunato Mallimaci
Economía
Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles
La plaza ya piensa en el dólar del 2026
Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue
Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos
Por
Bernarda Tinetti
Informe de la Facultad de Económicas de la UBA
La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad
La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones
Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023
Sociedad
Será en el estadio de Argentinos Juniors
Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón
Por
Sergio Sánchez
Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias
Hay riesgo extremo de incendios forestales
Una mujer fue degollada en plena calle y detuvieron a un conocido de ella
Investigan un femicidio en La Matanza
Es por el uso de la marca Maradona
Ratifican el procesamiento de Matías Morla
Deportes
"Informaciones periodísticas de carácter tendencioso"
La AFA respondió a las acusaciones por su vínculo con TourProdEnter
En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta
River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo
Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año
La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes
Promesa de partidazo este martes
Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal