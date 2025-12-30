Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

TITULOS B - Clone

Últimas Noticias

Obra de ampliación del Centro de Salud El Mangrullo

Para fortalecer la atención primaria

El concierto completo de Fito Páez en el ECU está disponible en YouTube

Unas canciones que sabemos todos

Contratapa

Fue en Fortaleza

Por Oreste Brunetto

Estiman que se perdieron 800 puestos de trabajo de taxistas

Un año olvidable para los choferes

Exclusivo para

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

El País

Milei en el palco presidencial de diputados

El Presidente confirmó sus intenciones de comprar armas inglesas

Milei y más guiños a Reino Unido

Protocolo antipiquetes

El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"

Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”

Por Irina Hauser

Milei le dio a Frigerio 220 mil millones de pesos para cubrir el déficit de Entre Ríos

Un auxilio por decreto tras votar el Preupuesto

Por Miguel Jorquera
sentencia de la Megacausa Zona V de Bahía Blanca

Bahia Blanca demostró que se puede

Por Fortunato Mallimaci

Economía

Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles

La plaza ya piensa en el dólar del 2026

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Sociedad

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez
Incendio forestal

Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias

Hay riesgo extremo de incendios forestales

mujer degollada en la matanza

Una mujer fue degollada en plena calle y detuvieron a un conocido de ella

Investigan un femicidio en La Matanza

Matias Morla

Es por el uso de la marca Maradona

Ratifican el procesamiento de Matías Morla

Deportes

Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

"Informaciones periodísticas de carácter tendencioso"

La AFA respondió a las acusaciones por su vínculo con TourProdEnter

Entrenamiento River

En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta

River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 21:Aston Villa venció hoy como local por 2 a 1 al Manchester United y se mantuvo tercero en la Premier League, en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha, llevado a cabo en el estadio Villa Park.FOTO NA:@AVFCOfficial

Promesa de partidazo este martes

Premier League: Dibu y Aston Villa van por la punta contra Arsenal