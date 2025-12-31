Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Newell´s arrancó la pretemporada y se habló de las deudas
📰 El equipo es prioridad rojinegra
El flamante presidente Boero y el tesorero brindaron una conferencia de prensa para esclarecer en qué condiciones recibieron a la institución.
31 de diciembre de 2025 - 20:59
Sergio Gomez dt Newells
La dupla Orsi y Gómez dirigiendo la primera práctica de Newell´s ayer.
(Sebastian Granata)
Temas en esta nota:
Rosario
No respondió a la reanimación pulmonar
Un hombre se ahogó en la Cascada Grande del Valle de Calamuchita
Juramento sobre un Corán en una estación de metro
Los singulares detalles de la asunción de Zohran Mamdani como alcalde en Nueva York
Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones
River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro
Por
Lucas Gatti
El comunicado oficial del Hospital Alemán
Nuevo parte médico de Christian Petersen: cómo sigue la salud del chef
Exclusivo para
De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima
El 2025 de Colapinto, difícil pero especial
Por
Malva Marani
Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.
Fuerte golpe del gobierno al INTI
Por
Javier Lewkowicz
Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada
Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo
Por
María Belén Robledo
Según The New York Times el ataque tuvo como objetivo un muelle usado por el Tren de Aragua
Estados Unidos habría atacado un puerto en Venezuela con drones de la CIA
Pocas leyes, muchos vetos
Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año
Para 2026
Javier Milei busca conformar un bloque de países de ultraderecha
Minimizó el impacto en las divisas
“Héroes de la producción”: la insólita definición de Sturzenegger para quienes viajan al exterior
Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios
Los salarios solo crecen para pocos
Por
Melisa Molina
Alivio para el bolsillo
Cuenta DNI: todos los descuentos de enero 2026
Por una actualización del impuesto a los combustibles
Otro aumento en la nafta y el gasoil
Mal timing para el tarifazo
En pleno corte masivo de luz en el AMBA, el Gobierno confirmó subas superiores al 2% en las boletas de electricidad
Balance para los activos financieros y cambiarios del año. Un cierre con imagen favorable
Cierre estable pero un 2026 tenso para el dólar
Gatillo fácil en navidad
Detuvieron al policía que mató a Juan Gabriel González en Villa Lugano
El AMBA, un infierno
Ola de calor: cómo va a estar el tiempo en la cena de año nuevo y cuándo terminan las temperaturas extremas
Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más
Los diez impactos del fútbol de 2025
Por
Daniel Guiñazú
Seguirá en observación
Internaron al futbolista Roberto Carlos por una complicación cardíaca