En un "contexto nacional y provincial de debilitamiento de las políticas de prevención"
En 2025 se registraron seis femicidios y 21 muertes dudosas
Salta/12 realizó un relevamiento que se apoya en los registros oficiales de la Oficina de Género del Poder Judicial, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en un balance del Observatorio Popular Ñawi, y también en notas propias y seguimiento periodístico. Una de las muertes caratuladas como dudosas es la de Fernanda Arias, mujer trans que se encontraba bajo custodia policial.