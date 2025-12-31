Omitir para ir al contenido principal
Javier Milei busca conformar un bloque de países de ultraderecha

En su afán de considerarse un líder internacional, aseguró que el Gobierno está en tratativas para concretar la alianza macartista, aunque todavía sin nombres de posibles integrantes.

(TOMAS CUESTA/AFP)

El Gobierno contra los más vulnerables

El angustiante relato de una madre ante el cierre de Andis: “Vi a mi hijo llorar”

El final de una era cultural

MTV dejó de transmitir música después de 44 años: ¿Y ahora qué?

Por Erik Gómez
Banco Nacion

Se investiga el origen del error

Por equivocación, Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos y más de 300 dólares en cuentas sueldo

Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025

El progreso baila al ritmo de la ciencia

Por Pablo Esteban

Amenaza de paro tras la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

Los ferroviarios, en alerta

Hubo 41 traslados a hospitales

CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán

La justicia decidió el sobreseimiento

“Me duele la vida”, dice la víctima de los jugadores de Vélez tras la sentencia

Por Carolina Fernández

Minimizó el impacto en las divisas

“Héroes de la producción”: la insólita definición de Sturzenegger para quienes viajan al exterior

Milei Gabinete

Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios

Los salarios solo crecen para pocos

Por Melisa Molina

Amenaza de paro tras la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

Los ferroviarios, en alerta

Alivio para el bolsillo

Cuenta DNI: todos los descuentos de enero 2026

Por una actualización del impuesto a los combustibles

Otro aumento en la nafta y el gasoil

Mal timing para el tarifazo

En pleno corte masivo de luz en el AMBA, el Gobierno confirmó subas superiores al 2% en las boletas de electricidad

Balance para los activos financieros y cambiarios del año. Un cierre con imagen favorable

Cierre estable pero un 2026 tenso para el dólar

Banco Nacion

Se investiga el origen del error

Por equivocación, Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos y más de 300 dólares en cuentas sueldo

Un foco sigue activo

Arde La Pampa: los incendios forestales ya arrasaron con más de 83 mil hectáreas

El detalle zona por zona

El verano que se viene: el SMN anticipa altas temperaturas en gran parte del país

Verano en Misiones

La provincia ofrece experiencias y destinos únicos en el país: naturaleza protegida y experiencias inigualables

Seguirá en observación

Internaron al futbolista Roberto Carlos por una complicación cardíaca

Gabriel Arias

El jugador se despidió de Racing en los últimos días

Newell’s busca a Gabriel Arias para reforzar el arco

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea