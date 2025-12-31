Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios
Los salarios solo crecen para pocos
Se estima que el Gobierno aumentará el salario de funcionarios hasta un 30 por ciento. Cobrarán a razón de 14 salarios mínimos.
Por
Melisa Molina
01 de enero de 2026 - 0:09
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Los aumentos serán destinados desde ministros a subsecretarios.
(Redes Sociales)
Últimas Noticias
El mundo cumple años
Por
Lila María Feldman
Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios
Los salarios solo crecen para pocos
Por
Melisa Molina
Ajuste y corrupción en Discapacidad
Si hubo coimas, que no se note: el Gobierno anunció que la Andis “dejará de existir”
Por
Matías Ferrari
Fue detenido el 8 de junio pasado en El Bolsón
Facundo Jones Huala continúa encarcelado en el penal de Rawson sin que le imputen ningún delito
Por
Adriana Meyer
Exclusivo para
Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada
Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo
Por
María Belén Robledo
Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center
Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center
Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio
Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Neuquén
Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”
El País
Críticas del colectivo de Discapacidad
“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”
El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias
2 de febrero, la fecha tentativa para tratar la reforma laboral
Uballes, a quien sus víctimas conocían como "Führer"
Otro represor, condenado a prisión perpetua, que logra la libertad
Por
Luciana Bertoia
Interna caliente en el Ejecutivo
Milei le pisa la paritaria a Villarruel
Economía
Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.
Fuerte golpe del gobierno al INTI
Por
Javier Lewkowicz
Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.
Nueva metodología, menos déficit de turismo
Melconian desmiente a Milei
“Inflación cero no es creíble”
En el año se perdieron 22.322 puestos de trabajo en el Estado nacional
Menos empleo en la administración pública
Sociedad
Por el trabajo prestado
La Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a adecuar el pago que reciben los privados de la libertad
Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025
El progreso baila al ritmo de la ciencia
Por
Pablo Esteban
Hubo 41 traslados a hospitales
CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor
Licencias en vez de compras
La nueva ingeniería corporativa de las big tech
Por
Inteligencia Argentina
Deportes
Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi
Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea
Peligro de Wolf
El mercado de pases (outlet) de mi pueblo
Por
Victor Wolf
Hay polémica en Núñez
River: un crack de las inferiores se va por la patria potestad
Se despide un grande que dejó huella en la Máxima
Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará
Por
Malva Marani