La desocupación bajó al 5,2%

Lula celebró el récord de empleo y deseó un 2026 “de más prosperidad para el pueblo brasileño”

(EVARISTO SA/AFP)

Afroméride

Amy Jacques Garvey, la estratega del garveyismo

Por Jeremías Perez Rabasa

Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

La deforestación en la Amazonía colombiana cayó un 25% en los primeros nueve meses de 2025

Calor extremo en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 31 de diciembre

Exclusivo para

Hubo 41 traslados a hospitales

CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor

Milei Gabinete

Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios

Los salarios solo crecen para pocos

Por Melisa Molina

Fue detenido el 8 de junio pasado en El Bolsón

Facundo Jones Huala continúa encarcelado en el penal de Rawson sin que le imputen ningún delito

Por Adriana Meyer
La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán

La justicia decidió absolverlos

“Me duele la vida”, dice la víctima de los jugadores de Vélez tras la sentencia

Por Carolina Fernández

El País

La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno

Protocolo de pie y el falso festejo libertario

Por Paula Marussich
Críticas del colectivo de Discapacidad

“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”

Economía

Balance para los activos financieros y cambiarios del año. Un cierre con imagen favorable

Cierre estable pero un 2026 tenso para el dólar

Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.

Nueva metodología, menos déficit de turismo

Luz y gas también llegan con aumento desde el primer día de 2026

Tarifazo del 16% para el agua

Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.

Fuerte golpe del gobierno al INTI

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

Calor extremo en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 31 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 31 de diciembre

Es el tercer caso en el año

Chubut: denunciaron que una madre se quedó con la plata recaudada para una fiesta de egresados

Jornada para homenajear a las víctimas

“Que Cromañón no quede en el olvido”

Deportes

Gabriel Arias

El jugador se despidió de Racing en los últimos días

Newell’s busca a Gabriel Arias para reforzar el arco

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Fernando Alonso campeòn F1 2005

Se despide un grande que dejó huella en la Máxima

Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará

Por Malva Marani