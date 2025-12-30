Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
El rector de la UNR cuestionó a los senadores Losada y Galaretto
Posturas radicales e incomprensibles
Para Bartolacci que hayan acompañado el Presupuesto 2026 de Milei anticipa “problemas y dificultades” para las universidades.
30 de diciembre de 2025 - 3:29
Losada/Galaretto
senadores nacionales por Santa Fe Carolina Losada y Eduardo Galaretto en sus bancas
(Archivo -)
Temas en esta nota:
Rosario
