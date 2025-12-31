Omitir para ir al contenido principal
La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno
Protocolo de pie y el falso festejo libertario
Aunque Casa Rosada lo festejó como una victoria, especialistas coinciden en que el fallo aún contúa nulo.
Por
Paula Marussich
31 de diciembre de 2025 - 2:42
(Leandro Teysseire)
Últimas Noticias
El mundo cumple años
Por
Lila María Feldman
Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios
Los salarios solo crecen para pocos
Por
Melisa Molina
Un médico y cervecero es nuevo titular de Vialidad Nacional
Nuevo nombramiento libertario en Jujuy
Por
Andrea Sztychmasjter
Exclusivo para
Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada
Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo
Por
María Belén Robledo
Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025
El progreso baila al ritmo de la ciencia
Por
Pablo Esteban
Uballes, a quien sus víctimas conocían como "Führer"
Otro represor, condenado a prisión perpetua, que logra la libertad
Por
Luciana Bertoia
Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center
Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center
El País
Críticas del colectivo de Discapacidad
“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”
El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias
2 de febrero, la fecha tentativa para tratar la reforma laboral
Interna caliente en el Ejecutivo
Milei le pisa la paritaria a Villarruel
Economía
Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.
Fuerte golpe del gobierno al INTI
Por
Javier Lewkowicz
Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.
Nueva metodología, menos déficit de turismo
Melconian desmiente a Milei
“Inflación cero no es creíble”
En el año se perdieron 22.322 puestos de trabajo en el Estado nacional
Menos empleo en la administración pública
Sociedad
Por el trabajo prestado
La Justicia intimó al Servicio Penitenciario Federal a adecuar el pago que reciben los privados de la libertad
Hubo 41 traslados a hospitales
CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor
Licencias en vez de compras
La nueva ingeniería corporativa de las big tech
Por
Inteligencia Argentina
Deportes
Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi
Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea
Peligro de Wolf
El mercado de pases (outlet) de mi pueblo
Por
Victor Wolf
Hay polémica en Núñez
River: un crack de las inferiores se va por la patria potestad
Se despide un grande que dejó huella en la Máxima
Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará
Por
Malva Marani