Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Contratapa

📰 Yo mate al sheriff

Osvaldo S. Marroch
Por Osvaldo S. Marroch
Bob Marley
Bob Marley (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Balance de la producción nacional 2025

El año en que el cine argentino vivió en peligro de muerte

Por Ezequiel Boetti

El proyecto cuenta con el apoyo de Macron

Francia quiere prohibir las redes sociales para menores de 15 años

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú

Exclusivo para

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani

Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.

Fuerte golpe del gobierno al INTI

Por Javier Lewkowicz

Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada

Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo

Por María Belén Robledo
Maduro, Trump

Según The New York Times el ataque tuvo como objetivo un muelle usado por el Tren de Aragua

Estados Unidos habría atacado un puerto en Venezuela con drones de la CIA

El País

Pocas leyes, muchos vetos

Minimalismo legislativo: el Congreso sancionó solo 11 leyes este año

Para 2026

Javier Milei busca conformar un bloque de países de ultraderecha

Minimizó el impacto en las divisas

“Héroes de la producción”: la insólita definición de Sturzenegger para quienes viajan al exterior

La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno

Protocolo de pie y el falso festejo libertario

Por Paula Marussich

Economía

Alivio para el bolsillo

Cuenta DNI: todos los descuentos de enero 2026

Por una actualización del impuesto a los combustibles

Otro aumento en la nafta y el gasoil

Mal timing para el tarifazo

En pleno corte masivo de luz en el AMBA, el Gobierno confirmó subas superiores al 2% en las boletas de electricidad

Balance para los activos financieros y cambiarios del año. Un cierre con imagen favorable

Cierre estable pero un 2026 tenso para el dólar

Sociedad

Gatillo fácil en navidad

Detuvieron al policía que mató a Juan Gabriel González en Villa Lugano

El AMBA, un infierno

Ola de calor: cómo va a estar el tiempo en la cena de año nuevo y cuándo terminan las temperaturas extremas

La libertad de los balnearios

Mar del Plata: subió la temperatura del mar pero las playas están más privatizadas

En General Pacheco

Una mujer alcoholizada atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Deportes

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani
FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú

Seguirá en observación

Internaron al futbolista Roberto Carlos por una complicación cardíaca

Gabriel Arias

El jugador se despidió de Racing en los últimos días

Newell’s busca a Gabriel Arias para reforzar el arco