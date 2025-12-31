Omitir para ir al contenido principal
Yo mate al sheriff

Osvaldo S. Marroch
Por Osvaldo S. Marroch
Bob Marley
Bob Marley (Gentileza -)

Fuertes críticas a Milei y Scioli por la política para la temporada

Kicillof armó su agenda de verano con los números del turismo en rojo

Por María Belén Robledo

Página/12 selecciona los hitos científicos y tecnológicos que marcaron el 2025

El progreso baila al ritmo de la ciencia

Por Pablo Esteban

Uballes, a quien sus víctimas conocían como "Führer"

Otro represor, condenado a prisión perpetua, que logra la libertad

Por Luciana Bertoia

Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center

Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center

El País

La Justicia concedió el recurso de apelación del Gobierno

Protocolo de pie y el falso festejo libertario

Por Paula Marussich
Milei Gabinete

Interna libertaria a cielo abierto a raíz de la suba de sus salarios

Los salarios solo crecen para pocos

Por Melisa Molina

Fue detenido el 8 de junio pasado en El Bolsón

Facundo Jones Huala continúa encarcelado en el penal de Rawson sin que le imputen ningún delito

Por Adriana Meyer

Críticas del colectivo de Discapacidad

“Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”

Economía

Cae 23% el déficit comercial respecto de la medición anterior.

Nueva metodología, menos déficit de turismo

Luz y gas también llegan con aumento desde el primer día de 2026

Tarifazo del 16% para el agua

Impacto sobre el proceso de validación para desarrollos nacionales.

Fuerte golpe del gobierno al INTI

Por Javier Lewkowicz

Melconian desmiente a Milei

“Inflación cero no es creíble”

Sociedad

Jornada para homenajear a las víctimas

“Que Cromañón no quede en el olvido”

Es el tercer caso en el año

Chubut: denunciaron que una madre se quedó con la plata recaudada para una fiesta de egresados

Se venció la ley y hay un litigio por la tasación del inmueble

Cromañón: el largo camino hacia la expropiación

Por Santiago Brunetto

Hubo 41 traslados a hospitales

CABA: el SAME atendió a más de 200 pacientes por golpes de calor

Deportes

Gabriel Arias

El jugador se despidió de Racing en los últimos días

Newell’s busca a Gabriel Arias para reforzar el arco

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Enzo Fernandez, Chelsea Football Club

Igualó en Stamford Bridge ante el Bournemouth de Senesi

Premier League: el golazo de Enzo Fernández no le alcanzó a Chelsea

Fernando Alonso campeòn F1 2005

Se despide un grande que dejó huella en la Máxima

Fórmula 1: Renault se va y se lo extrañará

Por Malva Marani