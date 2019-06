El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados recibirá a una delegación argentina de organismos de derechos humanos y abogados. En la reunión, que tendrá lugar este jueves en Lima, Diego García Sayán Larrabure será informado de la alarmante situación de la independencia del Poder Judicial en nuestro país.

En una carta presentada ante esa comisión de las Naciones Unidas, las organizaciones advierten sobre el estado general de la Justicia argentina desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y reclaman a la ONU la intervención. "Nuestro país atraviesa una de las peores crisis institucionales sobre el rol del Poder Judicial", señala el escrito. Y detalla algunos de los hechos que constituyeron una clara intromisión del Poder Ejecutivo:

* "En estos tiempos los argentinos hemos asistido a intentos de nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado".

* "Elección discrecional de jueces sin el procedimiento establecido normativamente".

* "Instrucción del Presidente a su ministro de Justicia a efectos de interponer una denuncia a un juez ante el Consejo de la Magistratura, con el solo argumento de haber iniciado una investigación que podría perjudicar los intereses del Gobierno".

* "Presión para que los jueces de mayor independencia renuncien".

* "Miembros del Poder Legislativo que solicitan y les exigen a jueces la cárcel para ex funcionarios".

* "Apoyo expreso del Presidente a un fiscal que por cinco veces rechazó presentarse a un llamado a indagatoria".

* "Presión a los jueces para disponer prisiones preventivas irracionalmente a ex funcionarios".

En el escrito, abogados y organismos de derechos humanos le reclaman a García Sayán Larrabure que viaje a la Argentina e intervenga en el conflicto, pedido que será formalizado en el encuentro del jueves: "Esto demuestra la necesidad de que el sistema universal de defensa de los derechos humanos intervenga en favor de la protección de las garantías básicas individuales y del principio orgánico de independencia judicial esencial para la subsistencia republicana. Por eso se solicita la visita del relator a nuestro país". Y afirma que "sin Poder Judicial independiente no hay límites al poder; y con ello no hay república y no hay estado de derecho".

La delegación que viajará a Perú estará compuesta por José Ernesto Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social de La Plata; y Maximiliano Rusconi, de la organización Iniciativa Justicia.

El relator ya recibió varios pedidos de intervención. Una de las presentaciones colectivas fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Allí calificaron al accionar del Poder Ejecutivo Nacional como "un plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura" con el objetivo de "la persecución de los jueces independientes, el armado de causas fraudulentas como método de persecución de los opositores y la digitación de los nuevos jueces".

La delegación llevará a Lima, además, el planteo por el uso y difusión de escuchas ilegales, muchas de ellas entre imputados y sus abogados defensores, lo que viola toda garantía constitucional y el derecho a la defensa.

García Sayán recibirá una invitación formal para que realice una visita a la Argentina "para comprobar in situ la gravedad de los hechos denunciados".