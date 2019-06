El griego Giannis Antetokounmpo fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA durante la ceremonia de premiación que realizó la liga estadounidense este lunes en Los Angeles. El "fenómeno griego" de 24 años y 2,11 metros se convirtió en el tercer basquetbolista más joven en los últimos 40 años en conseguir tal distinción y en el quinto extranjero en hacerlo en toda la historia.

El europeo, quien se impuso en la votación a James Harden (Houston Rockets) y Paul George (Oklahoma City Thunder) lideró a los Milwaukee Bucks para quedarse con el mejor record de la temporada regular (60 victorias, 22 derrotas) con promedios de 27,7 puntos; 12,5 rebotes y 5,9 asistencias por partido. En playoffs, llegó hasta las finales de la Conferencia Este, donde cayó por 4-2 con los luego campeones Toronto Raptors de Kawhi Leonard.

"Sin todo el apoyo que he recibido de mi familia ahora no estaría aquí, ni mucho menos que me hubiese convertido en el mejor jugador de la NBA. Cada vez que pisaba la pista de juego, mi papá me motivó y aunque sintiera dolor o no tuviera ganas de jugar, lo hacía. Quiero agradecer a mis sorprendentes hermanos. Los amo, son mis modelos a seguir. Gracias por todo lo que hacen por mí. Quiero agradecer a mi increíble mamá. Es mi heroína", destacó un emocionado Antetokounmpo tras recibir el trofeo.



El nuevo MVP de la NBA recibió 78 de los 100 votos posibles para ganar el premio, que otorga el panel de periodistas especializados que cubren la información deportiva de la NBA tanto en Estados Unidos como en Canadá. Las otras distinciones de la noche fueron para el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) como Novato del Año, el francés Rudy Gobert (Utah Jazz) como Jugador Defensivo, el camerunés Pascal Siakam (Toronto Raptors) como el de Mayor Evolución, el escolta Louis Williams (Los Angeles Clippers) fue Mejor Sexto Hombre y Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) fue elegido como Entrenador del Año.