El restaurante Mirazur, del chef Mauro Colagreco, fue elegido el mejor del mundo en el prestigioso ranking "The World's 50 Best", que decidió subir al argentino, ganador de tres estrellas Michelin, del tercero al primer puesto de la lista. Mirazur ingresó a The World's 50 Best Restaurants en 2009 con el puesto 35, y desde entonces ascendió hasta llegar al primer lugar, galardón que coincide con el décimo aniversario de permanencia de ese negocio argentino en ese reconocido listado. Además de su restaurante en la Costa Azul de Francia, Colagreco tiene en Argentina tres locales de la hamburguesería Carne y recientemente desembarcó con un emprendimiento en Miami, Estados Unidos.

Todo indica que 2019 es el año de Mauro Colagreco, ya que en enero se convirtió en el primer extranjero en obtener tres estrellas Michelin, el reconocimiento más importante que puede recibir un cocinero. Y ahora Mirazur es el primer restaurante francés en alcanzar el primer puesto en un ranking que muy a menudo fue criticado por no valorar en su justa medida la gastronomía de Francia. Mirazur, situado en la localidad francesa de Menton, a mitad de camino entre la ciudad italiana de Ventimiglia y el principado de Mónaco, tiene una ubicación privilegiada con vista al Mar Mediterráneo.

"La cocina única de Mauro Colagreco está inspirada en el mar, las montañas y los jardines del propio restaurante, donde crecen las emblemáticas frutas cítricas de Mentón", dice el sitio web de The World's 50 Best. Y agrega: "Las vistas incomparables de la Rivière, huertas a la vista, un equipo de cocineros escandalosamente talentosos y la atención del personal se combinan para hacer de Mirazur la mejor experiencia". Para recibir el premio, Colagreco subió al escenario con su equipo y una bandera formada por las insignias de cuatro países: "Francia porque me dio el lugar para crecer. Argentina por todas las memorias que tengo. Brasil porque me dio al amor de mi vida, Julia, e Italia, de donde es más de la mitad de mi equipo", dijo. Y enfatizó: "En Sudamérica están mis raíces. El continente tiene restaurantes increíbles y un montón de mostrarle y ofrecerle al mundo: los productos, los granjeros, la nueva generación de cocineros. Incluso en las peores situaciones, con la peor economía, trabajan duro. Estas dos banderas no sólo representan a Argentina y Brasil, donde nacimos mi mujer y yo, sino a todo el continente".

Desde 2002, un panel de más de mil expertos elabora el ranking The World's 50 Best, una lista de los mejores restaurantes del mundo que busca reflejar la diversidad culinaria y mostrar las últimas tendencias gastronómicas. Colagreco nació en La Plata en 1976, obtuvo su título de cocinero en la escuela del Gato Dumas y, luego de especializarse con Beatriz Chomnalez, se mudó a Francia en 2001. Allí trabajó con el prestigioso chef Bernard Loiseau, quien murió en 2003, y luego en los restaurantes de Alain Passard y Alain Ducasse hasta que, en 2006, inauguró Mirazur en Menton. Colagreco tiene, además, un popular restaurante en París llamado Grand Coeur y recientemente inauguró Grill 58 en Macao, China.