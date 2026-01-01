Omitir para ir al contenido principal
Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph

Javier Milei y su sueño de influencer

El mandatario argentino fue elegido por los lectores del medio británico como el segundo “líder más influyente” del mundo, detrás de la italiana Giorgia Meloni. Milei festejó en Twitter y su gabinete le siguió el juego.

El presidente de Argentina, Javier Milei (2a R), hace un gesto junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra del Interior, Diego Santilli (2a L), y el jefe del gabinete y portavoz del gobierno, Manuel Adorni (R), durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires el 3 de diciembre de 2025.
presidente de Argentina, Javier Milei (JUAN MABROMATA/AFP)

