La notificaron por posible mal desempeño y abuso de autoridad

Arroyo Salgado, la jueza señalada

Llevó adelante detenciones escandalosas a dos militantes peronistas. Enfrentará un expediente en su contra por el accionar.

Irina Hauser
Por Irina Hauser
Las detenciones que llevó adelante incluyen incomunicaciones y denuncias por malos tratos. (Guido Piotrkowski)

Últimas Noticias

Violencia policial en Constitución

Trabajadoras sexuales denuncian un plan de “limpieza” tras los casos de gatillo fácil en Navidad y fin de año

Por Euge Murillo

La columna de Carolina Fernández

Guardianas de las infancias

Por Carolina Fernández

Para fin de año ardió una iglesia histórica y hubo dos muertos por pirotecnia

Una muy mala noche en Ámsterdam

El asunto de la cuota alimentaria

¿Cuánto cuesta cuidar?

Por Flor Monfort

Exclusivo para

Retomar las esperanzas colectivas

Por Juan Carlos Junio

La liquidación de divisas del sector aumentó 25 por ciento en 2025

Milei disfrutó de los dólares del campo

Diputados PBA.

Se reavivó el debate por la ley vigente

Las reelecciones indefinidas, aún sin manos en la Legislatura

Por María Belén Robledo

Milei sueña con un "bloque de derecha regional"

Un brindis con la derecha trumpista

Por Melisa Molina

El País

Por Irina Hauser

El organismo de inteligencia oodrá detener personas e involucrar a las fuerzas armadas en inteligencia interior

Todo el poder a la SIDE

Por Luciana Bertoia

"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"

Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam

Economía

Arranca el nuevo sistema de bandas cambiarias ajustadas por inflación

Lo que nunca iba a pasar, empieza a pasar

Por Federico Kucher
Estaciones de servicio

El Gobierno difirió la suba del gravamen a los combustibles

Impuestazo, en febrero

Frigorífico

El país asiático es el principal destino de los cortes vacunos

China suma aranceles para la carne argentina

Sociedad

Para fin de año ardió una iglesia histórica y hubo dos muertos por pirotecnia

Una muy mala noche en Ámsterdam

Tormenta trágica en un peaje

Un muerto en Córdoba

En el AMBA un millón de hogares estuvieron sin luz

Masivo brindis de Año Nuevo a oscuras

Por Santiago Brunetto

Otro caso de gatillo fácil

Víctor Vargas, herido por la Policía de la Ciudad, murió en el Hospital Ramos Mejía

Deportes

Ricardo Lorenzo Rodríguez

Recordando al mítico “Borocotó”

Entre arrabales y pelotas de trapo

Por Gustavo Grazioli
Angel Di María

En pleno calendario mundialista, la escena local no se queda atrás

Las ocho estrellas en juego del fútbol local

Opinión

Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza

Por José Luis Lanao
Liverpool vs Leeds United

Se inició la fecha 19 del campeonato inglés

Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds