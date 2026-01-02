El ritual del libro rojo

En esta película de terror de Nueva Zelanda, dirigida por Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund, Robbie se embarca en una peligrosa búsqueda para contactar a su novia fallecida mediante un ritual que invoca a los muertos. Así es como se dirige a una casa abandonada con un grupo de jóvenes para realizar el “Ritual del Libro Rojo”. Pero durante la invocación, fuerzas sobrenaturales despiertan (A las 20, en el Centro Cultural Lumiére.)

(Imagen Web)