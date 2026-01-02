Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Arranca el tradicional rally en Arabia Saudita

📰 Dakar con 20 argentinos

Dakar
El Rally Dakar tendrá su largada especial este sábado (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Últimas Noticias

El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida

Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes

Luis Caputo

El Gobierno quiere dólares frescos para dinamizar el consumo y la inversión.

Ley de Inocencia fiscal, impacto en veremos

Por Mara Pedrazzoli
Boca Entrenamiento

Con el español Herrera, sin refuerzos y varios que no serán tenidos en cuenta

Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza

Dakar

La tradicional competencia se llevará a cabo en Arabia Saudita

El Rally Dakar arranca una nueva edición con 20 argentinos

Exclusivo para

Milei sueña con un "bloque de derecha regional"

Un brindis con la derecha trumpista

Por Melisa Molina

La liquidación de divisas del sector aumentó 25 por ciento en 2025

Milei disfrutó de los dólares del campo

La Justicia intervino para protegerla

El caso de violencia contra Romina Gaetani: el patriarcado más vivo que nunca

Por Marina Bruzzese
Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Racing busca reforzarse con Valentín Carboni

El País

Frenan la clausura de una institución educativa en General Vedia

La Justicia ordenó al gobierno del Chaco a garantizar la educación de jóvenes wichí

Por Bruno Martínez

El presidente dijo que la soberanía de las islas depende de los kelpers

“Es una falta de respeto a la memoria de los combatientes de Malvinas”: el CECIM de La Plata pidió que Milei se retracte por sus dichos ante The Telegraph

El comunicado de la SIDE en defensa de las reformas de Milei en Inteligencia

ARCA

El Gobierno reglamentó la ley

Inocencia Fiscal: evadir sale más barato

Economía

Luis Caputo

El Gobierno quiere dólares frescos para dinamizar el consumo y la inversión.

Ley de Inocencia fiscal, impacto en veremos

Por Mara Pedrazzoli

El Gobierno aumentó el precio de biocombustibles.

La presión en los surtidores va en aumento

Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones.

La canasta del verano, bien caliente

Por Mara Pedrazzoli

Se elimina la segmentación de tres niveles

Aumentos de luz y gas: ¿cómo funciona el nuevo esquema de subsidios y quiénes pierden el beneficio?

Por Vardan Bleyan

Sociedad

Se evitó una tragedia

El Chaltén: rescataron a un guía de montaña herido tras la caída de una roca

En Año Nuevo

La hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel de San Francisco

Se viralizan videos del momento de la tragedia

Bengalas en botellas de champagne, la principal hipótesis del trágico incendio en un centro de esquí en Suiza

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero

Deportes

Boca Entrenamiento

Con el español Herrera, sin refuerzos y varios que no serán tenidos en cuenta

Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza

Dakar

La tradicional competencia se llevará a cabo en Arabia Saudita

El Rally Dakar arranca una nueva edición con 20 argentinos

Miramon

El volante no tuvo mucha participación en Boca Juniors

Ignacio Miramón es nuevo refuerzo de Gimnasia

Barovero

El ex jugador se incorpora al equipo de trabajo de Gallardo

Marcelo Barovero se suma a River como entrenador de arqueros