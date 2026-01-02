Omitir para ir al contenido principal
El pasado 30 de diciembre

Denuncian el despido del 25 por ciento de la planta del Instituto de la Yerba Mate

Miriam López, secretaria general de ATE Misiones, explicó que entre los afectados hay delegados sindicales.

Últimas Noticias

En Año Nuevo

La hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel de San Francisco

Le otorgaron la libertad condicional a uno de los femicidas de Lucía Pérez

“La InJusticia patriarcal volvió a asesinarla”

Por Roxana Sandá

Opinión

Solo el pueblo salvará al pueblo

Por Federico Pita

No se reportaron víctimas

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió el centro de México

Exclusivo para

Opinión

Fútbol 2026 y feliz año al 0,001% que amasó el 6% de la riqueza

Por José Luis Lanao

Milei sueña con un "bloque de derecha regional"

Un brindis con la derecha trumpista

Por Melisa Molina
Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Racing busca reforzarse con Valentín Carboni

Opinión

Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado

Por Emir Sader

El País

Por decreto, el Gobierno suspendió las contrataciones

Sigue la motosierra para los empleados públicos

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Javier Milei y Victoria Villarruel quedaron afuera

Más platita para funcionarios y ministros: salió el decreto con los aumentos salariales

"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"

Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam

La notificaron por posible mal desempeño y abuso de autoridad

Arroyo Salgado, la jueza señalada

Por Irina Hauser

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 2 de enero de 2026

Concesionaria de autos

La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas

Avanza el patentamiento de autos importados

Registró una caída interanual del 17,4 por ciento

La fundición, con respirador

Frigorífico

El país asiático es el principal destino de los cortes vacunos

China suma aranceles para la carne argentina

Sociedad

En Año Nuevo

Se viralizan videos del momento de la tragedia

Bengalas en botellas de champagne, la principal hipótesis del trágico incendio en un centro de esquí en Suiza

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 2 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de enero

Deportes

Ricardo Lorenzo Rodríguez

Recordando al mítico “Borocotó”

Entre arrabales y pelotas de trapo

Por Gustavo Grazioli
Liverpool vs Leeds United

Se inició la fecha 19 del campeonato inglés

Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds

Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Diego Flores

Diálogo con el gran maestro Diego Flores, ganador del último Campeonato Argentino

“Con Faustino Oro probablemente estemos en presencia del mayor prodigio de la historia del ajedrez”

Por Marcos González Cezer