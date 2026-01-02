Los curas villeros denuncian “gatillo fácil” y exigen el cese de la violencia institucional
Tras la muerte de Gabriel González en la Villa 20 de Lugano durante la Navidad, los sacerdotes de las barriadas de la Ciudad de Buenos Aires exigen justicia y denuncian el recrudecimiento de la violencia institucional. En un duro comunicado, advierten sobre la falta de políticas de seguridad serias y el impacto del abandono estatal en los sectores más vulnerables.
Por Curas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires