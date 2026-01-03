Omitir para ir al contenido principal
Rosario
📰 AVISPAS
03 de enero de 2026 - 23:19
Rosario
Opinión
Un atentado contra el sur global
Carlos Balor denunció penalmente a Edesur.
Berazategui va a la Justicia por los cortes de luz
Almagro lanzó una bolsa de empleo junto a sus sponsors para paliar la crisis
“Una ayuda a los socios que necesiten trabajo”
Por
Juan Manuel Meza
De a poco, vuelve a subir el termómetro
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero
Exclusivo para
Entre la explotación del petróleo y el argumento del narcotráfico
Los intereses geopolíticos de Trump tras la captura de Maduro
Por
Axel Schwarzfeld
El ataque a Venezuela y la captura de Maduro
Diez conjeturas sobre La caja de Pandora que destapa la prepotencia imperial
Por
Jorge Elbaum
Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares
“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”
Por
Pablo Esteban
Frenaron un proyecto ubicado en el dique de Cruz del Eje
“No hay desarrollo sin respeto por los pueblos indígenas y sin protección del ambiente”
El País
Venezolanos celebraron en el obelisco y la izquierda reclamó frente a la embajada
Marchas a favor y en contra de la agresión de Estados Unidos a Venezuela
Ordenan indagar al extitular de la IGJ, a pesar de haber sido sobreseído tres veces
La venganza contra Ricardo Nissen y el poder real en Comodoro Py
Por
Irina Hauser
La expresidenta vuelve a San José 1111
Cristina Kirchner fue dada de alta
Javier Milei y sus aliados celebraron la invasión militar de Estados Unidos
Milei celebró la invasión de Estados Unidos y rompió con la tradición argentina
Economía
Indices de desempleo
La crisis laboral que el Indec ignora
Por
Raúl Dellatorre
Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur
El plan económico y sus víctimas regionales
Por
Raúl Dellatorre
Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.
La recaudación sigue a media máquina
Por
Juan Garriga
Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones
La canasta del verano, bien caliente
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
De a poco, vuelve a subir el termómetro
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de enero
Delfina Aimino es la joven encontrada en Córdoba
Asesinada en un camino rural
Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares
“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”
Por
Pablo Esteban
Deportes
Entrevista con Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio
“Cuando se ajusta en deporte social, el ajuste lo pagan los pibes”
Por
Marcos González Cezer
Este domingo, Inter buscará la punta ante Bologna
Serie A: triunfos de Como y Atalanta
Los Gunners vencieron 3-2 a Bournemouth y llevan seis puntos de ventaja
Arsenal ganó y sigue firme en la Premier League
Sobre el final, el equipo blaugrana se impuso 2-0 al Espanyol
Barcelona ganó el derbi y se escapó en la cima de la Liga de España