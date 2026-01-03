Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El Frente Amplio de Uruguay repudió la invasión y afirmó que el objetivo de EE.UU es apropiarse de “los recursos estratégicos” de Venezuela

Últimas Noticias

US President Donald Trump points as he speaks during a political rally in Rocky Mount, North Carolina on December 19, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Detalles del operativo

Trump dijo que vio en directo la captura de Maduro “como si fuera un show televisivo”

Posteo de la fiscal general Pam Bondi

Los delitos de los que Estados Unidos acusa a Maduro

Luis Ignacio "Lula" Da Silva

Reacción de Brasil

Lula condenó el ataque de EE.UU. a Venezuela: “supera una línea inaceptable”

Por Darío Pignotti

Bombardeos en varias zonas del país

Así fue el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Exclusivo para

El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida

Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Por decreto

Más platita para funcionarios y ministros: aumentos salariales de hasta el 100 por ciento

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

El asunto de la cuota alimentaria

¿Cuánto cuesta cuidar?

Por Flor Monfort

El País

El ataque de Donald Trump

Los organismos de derechos humanos repudian la agresión a Venezuela

Protesta fente a ANDIS, por cierre del area

“Le ganamos en la calle y también en el Congreso”

Colectivos de discapacidad exigieron la inmediata reapertura de ANDIS

El presidente dijo que la soberanía de las islas depende de los kelpers

“Es una falta de respeto a la memoria de los combatientes de Malvinas”: el CECIM de La Plata pidió que Milei se retracte por sus dichos ante The Telegraph

Frenan la clausura de una institución educativa en General Vedia

La Justicia ordenó al gobierno del Chaco a garantizar la educación de jóvenes wichí

Por Bruno Martínez

Economía

La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios

En enero, se disparan las tarifas de luz y gas

Por Bernarda Tinetti

La mejora de '25 se monta sobre la debacle del '24.

El laberinto de la industria

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones

La canasta del verano, bien caliente

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Un día más que agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 3 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de enero

No se reportaron víctimas y los daños son menores

Un sismo de 6,5 grados en el centro de México

Tuvo grado 6,5 en la escala Richter y derrumbó decenas de casas

Un sismo dejó dos muertos en México

Deportes

Boca Entrenamiento

Con el español Herrera, sin refuerzos y varios que no serán tenidos en cuenta

Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza

Emanuele Galeppini

Emanuele Galeppini, de 16 años, se encontraba en el boliche siniestrado

Una promesa del golf italiano, víctima de la tragedia en el bar suizo

El equipo nacional venció 3-0 a España en el debut en el certamen

Argentina arrancó con un buen triunfo en la United Cup de tenis

Dakar

La tradicional competencia se llevará a cabo en Arabia Saudita

El Rally Dakar arranca una nueva edición con 20 argentinos