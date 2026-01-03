Omitir para ir al contenido principal
La Comisión Directiva de Central mantiene negociaciones abiertas
En varios frentes para renovar el equipo
03 de enero de 2026 - 3:10
Mauricio Martinez
Martínez regresa desde Unión y se suma a la pretemporada
(Fotobaires -)
Últimas Noticias
Ordenanzas del interior provincial continúan fuera de la regularización
El gobierno designó temporariamente a un millar de trabajadores
“Lo que está pasando acá es la reforma laboral"
Ingenio Ledesma: despidos, proscripción sindical y represión
Por
Claudia Ferreyra
Violencia en los barrios de Capital
El año comienza con dos homicidios en Salta
Por
Andrea Sztychmasjter
AVISPAS
El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida
Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes
Por decreto
Más platita para funcionarios y ministros: aumentos salariales de hasta el 100 por ciento
Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.
La recaudación sigue a media máquina
Por
Juan Garriga
Registró su mayor incremento diario seis semanas. Cerró en 1475
El dólar estrenó bandas y subió
El País
Juristas y organismos de DDHH advierten sobre el espionaje político
El Gobierno sale a defender la reforma de la SIDE ante las críticas
Por decreto
“Le ganamos en la calle y también en el Congreso”
Colectivos de discapacidad exigieron la inmediata reapertura de ANDIS
El presidente dijo que la soberanía de las islas depende de los kelpers
“Es una falta de respeto a la memoria de los combatientes de Malvinas”: el CECIM de La Plata pidió que Milei se retracte por sus dichos ante The Telegraph
Economía
Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones
La canasta del verano, bien caliente
Por
Mara Pedrazzoli
La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios
En enero, se disparan las tarifas de luz y gas
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
No se reportaron víctimas y los daños son menores
Un sismo de 6,5 grados en el centro de México
Es por la sucesión de casos de gatillo fácil en CABA
Piden la interpelación del ministro de seguridad porteño
Por
Santiago Brunetto
Tuvo grado 6,5 en la escala Richter y derrumbó decenas de casas
Un sismo dejó dos muertos en México
Investigan una red de trata de menores captadas en colegios de Salta.
“Necesito una nena para una despedida de soltero”
Por
Juan Funes
Deportes
Luego de dar por concluida su etapa en Racing
Gabriel Arias ya recaló en Newell’s Old Boys
El chileno podría emigrar en los próximos días
Independiente recibió una oferta de Santos por Loyola
El volante no tuvo mucha participación en Boca Juniors
Ignacio Miramón es nuevo refuerzo de Gimnasia
Con el español Herrera, sin refuerzos y varios que no serán tenidos en cuenta
Boca volvió a los entrenamientos e inició la pretemporada en Ezeiza