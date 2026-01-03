Omitir para ir al contenido principal
Estación Rosario 300, un tren que viaja al pasado.

📰 Viaje fantástico del tricentenario

Momentos históricos, paisajes y edificios emblemáticos, a través de un simulador con tecnología 4D E-Motion, los fines de semana en el Galpón 17.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Estación 300 La experiencia inmersiva que recrea el devenir histórico de la ciudad (Prensa Municipalidad Rosario)

Entrevista con Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio

“Cuando se ajusta en deporte social, el ajuste lo pagan los pibes”

Por Marcos González Cezer

Conferencia de prensa de Delcy Rodríguez

“El único presidente es Nicolás Maduro”

Maria Corina Machado

Sin el respaldo de Trump

Corina Machado dice estar preparada “para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”

Cristina Kirchner

La expresidenta vuelve a San José 1111

Cristina Kirchner fue dada de alta

El asunto de la cuota alimentaria

¿Cuánto cuesta cuidar?

Por Flor Monfort

El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida

Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Por decreto

Más platita para funcionarios y ministros: aumentos salariales de hasta el 100 por ciento

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

Apoyos del Gobierno y el PRO y críticas del peronismo y la izquierda

Cómo reaccionó el arco político argentino al ataque sobre Venezuela

El ataque de Donald Trump

Los organismos de derechos humanos repudian la agresión a Venezuela

Juristas y organismos de DDHH advierten sobre el espionaje político

El Gobierno sale a defender la reforma de la SIDE ante las críticas

Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones

La canasta del verano, bien caliente

Por Mara Pedrazzoli

Registró su mayor incremento diario en seis semanas. Cerró en 1495

El dólar estrenó bandas y subió

La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios

En enero, se disparan las tarifas de luz y gas

Por Bernarda Tinetti

Un día más que agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 3 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de enero

No se reportaron víctimas y los daños son menores

Un sismo de 6,5 grados en el centro de México

Tuvo grado 6,5 en la escala Richter y derrumbó decenas de casas

Un sismo dejó dos muertos en México

Gabriel Arias

Luego de dar por concluida su etapa en Racing

Gabriel Arias ya recaló en Newell’s Old Boys

Loyola

El chileno podría emigrar en los próximos días

Independiente recibió una oferta de Santos por Loyola

Miramon

El volante no tuvo mucha participación en Boca Juniors

Ignacio Miramón es nuevo refuerzo de Gimnasia