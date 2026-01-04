Omitir para ir al contenido principal
La mirada de la expresidenta sobre la violación de soberanía política en Venezuela
CFK señaló los intereses de Trump en Venezuela
La ex mandataria consideró que EE.UU. cruzó un límite “que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”. Se refirió a la Doctirna Monroe y la política del “Gran garrote”.
05 de enero de 2026 - 22:29
Para CFK, Trump busca apoderarse del petróleo venezolano.
(Martín Quintana/EFE)
