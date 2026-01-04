Omitir para ir al contenido principal
Fabián Bastia, ministro de Gobierno

📰 El diálogo como clave

Un atentado contra el sur global

Carlos Balor denunció penalmente a Edesur.

Berazategui va a la Justicia por los cortes de luz

Almagro lanzó una bolsa de empleo junto a sus sponsors para paliar la crisis

“Una ayuda a los socios que necesiten trabajo”

Por Juan Manuel Meza
Entre la explotación del petróleo y el argumento del narcotráfico

Los intereses geopolíticos de Trump tras la captura de Maduro

Por Axel Schwarzfeld

Un verano con caminos divergentes para Macri, Vidal y Larreta

El PRO es un jardín de senderos que se bifurcan

Por Werner Pertot

El ataque a Venezuela y la captura de Maduro

Diez conjeturas sobre La caja de Pandora que destapa la prepotencia imperial

Por Jorge Elbaum

Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares

“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”

Por Pablo Esteban

Cristina Kirchner sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro

“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”

Fue el primer intendente de Rosario tras la vuelta de la democracia

Murió a los 85 años Horacio Usandizaga

Venezolanos celebraron en el obelisco y la izquierda reclamó frente a la embajada

Marchas a favor y en contra de la agresión de Estados Unidos a Venezuela

Ordenan indagar al extitular de la IGJ, a pesar de haber sido sobreseído tres veces

La venganza contra Ricardo Nissen y el poder real en Comodoro Py

Por Irina Hauser

Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento

La pobreza es más alta que el dato oficial

Por Mara Pedrazzoli

Indices de desempleo

La crisis laboral que el Indec ignora

Por Raúl Dellatorre

Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur

El plan económico y sus víctimas regionales

Por Raúl Dellatorre

La quita de subsidios afecta a mas de 7 millones y medio de usuarios

En enero, se disparan las tarifas de luz y gas

Por Bernarda Tinetti

De a poco, vuelve a subir el termómetro

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de enero

Habían aparecido muertos en una canoa a la deriva

Dos muertos que ya tienen nombre

En Sierra de la Ventana, el cerro Tres Picos es el más alto de la provincia

Viaje a las altas cumbres bonaerenses

Por Julián Varsavsky

FOTO PRENSA DAKAR 2026 arabia suadita rally dakar moto luciano benavidez

Tras la primera etapa en Arabia Saudita

Dakar 2026: Luciano Benavides, firme en el Top 5 de motos

Interior del AT&T Stadium en Arlington, Estados Unidos. EFE/Gina Baldivieso/Archivo

La FIFA observa con detenimiento los episodios del fin de semana

La intervención de Estados Unidos en Venezuela podría poner en riesgo la realización del Mundial

FOTO REDES SOCIALES facundo bruera barracas central

El delantero de Barracas Central se recibió de abogado en La Plata

Facundo Bruera: “Los futbolistas no pensamos en el mañana”

Por Adrián De Benedictis

Sobre el final, el equipo blaugrana se impuso 2-0 al Espanyol

Barcelona ganó el derbi y se escapó en la cima de la Liga de España