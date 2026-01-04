Celeste Salomé Novelli sistematizó los prejuicios de género y económicos que atraviesan la justicia
“Erradicar los estereotipos en el derecho es una obligación jurídica”
Casi como un manual de acción, combinando teoría y práctica, la doctora en derecho constitucional publicó un libro para detectar y desactivar miradas antiquísimas que “contaminan” los fallos y las investigaciones y obstruyen la justicia. Investigó fallos del Sistema Interamericano, que agotaron todas las instancias nacionales sin obtener justicia, y asegura que encontró casos ”grotescos”.