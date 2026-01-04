Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
A favor y en contra de la agresión
Marchas en la Ciudad
05 de enero de 2026 - 1:13
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
VENEZOLANOS OBELISCO
(NOTICIAS ARGENTI)
Últimas Noticias
Pese al anuncio oficial del 24 de marzo, los archivos no se muestran
La desclasificación de la SIDE quedó en veremos
Por
Luciana Bertoia
De forma directa y brutal, el republicano se vanaglorió de su intervención y deslegitimó a Machado
“Vamos a gobernar Venezuela hasta la transición”
Opinión
Un atentado contra el sur global
Por
Daniel Kersffeld
Opinión
Un atentado contra el sur global
Exclusivo para
El país asiático es escenario de fuertes protestas desencadenadas por el alto costo de vida
Trump amenaza con intervenir en Irán si disparan a los manifestantes
Por decreto
Más platita para funcionarios y ministros: aumentos salariales de hasta el 100 por ciento
Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.
La recaudación sigue a media máquina
Por
Juan Garriga
El asunto de la cuota alimentaria
¿Cuánto cuesta cuidar?
Por
Flor Monfort
El País
Adorni había prometido un "traspaso absoluto" que no se concretó
Pese al anuncio que hizo el 24 de marzo, el Gobierno no desclasificó los archivos de la SIDE
Por
Luciana Bertoia
La expresidenta vuelve a San José 1111
Cristina Kirchner fue dada de alta
Apoyos del Gobierno y el PRO y críticas del peronismo y la izquierda
Cómo reaccionó el arco político argentino al ataque sobre Venezuela
El ataque de Donald Trump
Los organismos de derechos humanos repudian la agresión a Venezuela
Economía
Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.
La recaudación sigue a media máquina
Por
Juan Garriga
Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones
La canasta del verano, bien caliente
Por
Mara Pedrazzoli
Registró su mayor incremento diario en seis semanas. Cerró en 1495
El dólar estrenó bandas y subió
El Gobierno aumentó el precio de biocombustibles.
La presión en los surtidores va en aumento
Sociedad
En Sierra de la Ventana, el cerro Tres Picos es el más alto de la provincia
Viaje a las altas cumbres bonaerenses
Por
Julián Varsavsky
Frenaron un proyecto ubicado en el dique de Cruz del Eje
“No hay desarrollo sin respeto por los pueblos indígenas y sin protección del ambiente”
Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares
“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”
Por
Pablo Esteban
Un día más que agradable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 3 de enero
Deportes
Este domingo, Inter buscará la punta ante Bologna
Serie A: triunfos de Como y Atalanta
Sobre el final, el equipo blaugrana se impuso 2-0 al Espanyol
Barcelona ganó el derbi y se escapó en la cima de la Liga de España
El elenco nacional todavía puede avanzar a los cuartos de final
United Cup: Baéz ganó pero Argentina cayó ante Estados Unidos
Los Gunners vencieron 3-2 a Bournemouth y llevan seis puntos de ventaja
Arsenal ganó y sigue firme en la Premier League