ANALISIS. Entender la cultura contemporánea del "scrolleo"

Subjetividad de plataformas y la nueva ultraderecha

Tanto los discursos individualistas como las políticas de desregulación, apertura y privatizaciones son similares a las anteriores experiencias neoliberales, pero el contexto no lo es.

Carlos Andujar*
Por Carlos Andujar*
Hay autores que hablan de una "smartphonización" de la vida.

Opinión

Un atentado contra el sur global

Carlos Balor denunció penalmente a Edesur.

Berazategui va a la Justicia por los cortes de luz

Almagro lanzó una bolsa de empleo junto a sus sponsors para paliar la crisis

“Una ayuda a los socios que necesiten trabajo”

Por Juan Manuel Meza

Lo afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio

Estados Unidos dice que trabajará con nuevos líderes de Venezuela pero si no afectan sus intereses

Exclusivo para

El ataque a Venezuela y la captura de Maduro

Diez conjeturas sobre La caja de Pandora que destapa la prepotencia imperial

Por Jorge Elbaum

Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares

“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”

Por Pablo Esteban

Frenaron un proyecto ubicado en el dique de Cruz del Eje

“No hay desarrollo sin respeto por los pueblos indígenas y sin protección del ambiente”

Ordenan indagar al extitular de la IGJ, a pesar de haber sido sobreseído tres veces

La venganza contra Ricardo Nissen y el poder real en Comodoro Py

Por Irina Hauser

El País

Cristina Kirchner sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro

“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”

Fue el primer intendente de Rosario tras la vuelta de la democracia

Murió a los 85 años Horacio Usandizaga

Javier Milei y sus aliados celebraron la invasión militar de Estados Unidos

Milei celebró la invasión de Estados Unidos y rompió con la tradición argentina

Por Paula Marussich

Un verano con caminos divergentes para Macri, Vidal y Larreta

El PRO es un jardín de senderos que se bifurcan

Por Werner Pertot

Economía

Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur

El plan económico y sus víctimas regionales

Por Raúl Dellatorre

Indices de desempleo

La crisis laboral que el Indec ignora

Por Raúl Dellatorre
Luis Caputo

El Gobierno quiere dólares frescos para dinamizar el consumo y la inversión.

Ley de Inocencia fiscal, impacto en veremos

Por Mara Pedrazzoli

El Gobierno aumentó el precio de biocombustibles.

La presión en los surtidores va en aumento

Sociedad

De a poco, vuelve a subir el termómetro

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 4 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de enero

Delfina Aimino es la joven encontrada en Córdoba

Asesinada en un camino rural

Deportes

Sobre el final, el equipo blaugrana se impuso 2-0 al Espanyol

Barcelona ganó el derbi y se escapó en la cima de la Liga de España

Entrevista con Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio

“Cuando se ajusta en deporte social, el ajuste lo pagan los pibes”

Por Marcos González Cezer

Este domingo, Inter buscará la punta ante Bologna

Serie A: triunfos de Como y Atalanta

El elenco nacional todavía puede avanzar a los cuartos de final

United Cup: Baéz ganó pero Argentina cayó ante Estados Unidos