Bugonia

Últimos días para ver en el cine Bugonia, la última película del director griego Yorgos Lanthimos, quien vuelve a ser desafiante. Con un elenco liderado por Emma Stone y Jesse Plemons, el director explora con su particular narrativa el impacto de las teorías conspirativas hasta la crisis ecológica. Un relato complejo y oscuro que muestra cómo la información malinterpretada en redes sociales puede distorsionar la realidad (Cines del Centro.)

(Imagen Web)