El tiempo después de las moscas

El tiempo de las moscas

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro, la serie El tiempo de las moscas combina drama, suspenso y humor negro, con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas. La trama sigue a dos mujeres que salen de prisión tras cumplir sus condenas y buscan reinsertarse en la sociedad, sin muchas oportunidades. Deciden emprender un negocio de fumigación para empezar de nuevo, pero todo se complicará con un encargo inesperado (Netflix.)

