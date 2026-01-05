Omitir para ir al contenido principal
En medio del boom que se registra en las compras externas
Renuevan ayuda para importadores
Se prorrogó una excepción que favorece a las importaciones de bienes de consumo básicos, medicamentos e insumos para las pymes.
06 de enero de 2026 - 19:51
Las importaciones de bienes de consumo están en niveles récord.
Por
Mara Pedrazzoli
Celeste Salomé Novelli analizó y sistematizó los prejuicios de género y económicos que atraviesan la justicia
“Erradicar los estereotipos en el derecho es una obligación jurídica”
Por
Sonia Santoro
El País
La lucha contra la minería
Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza
Por
Gabriela Valdés
Cuando los propios colaboran por el olvido de quienes lucharon por una patria justa
La tierra natal
Por
Jorge Alemán
Las centrales advirtieron que la intromisión amenaza la paz de América Latina y el Caribe.
Protesta contra la intervención a Venezuela
Una modesta mirada local sobre los bombardeos y al futuro
Por
Mempo Giardinelli
Economía
Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024
Expectativa entre las inmobiliarias
En medio del boom que se registra en las compras externas
Renuevan beneficio para sectores importadores
Modificaciones en el IPC
El INDEC cambió la manera de medir la inflación: ¿cómo es la nueva metodología?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 5 de enero de 2026
Sociedad
Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes
Condenas por acoso a Brigitte Macron
En Rosario
Le vaciaron la cuenta tras robarle el celular: el banco tiene que pagarle a la víctima
Los ladrones se llevaron más de $20 millones y objetos de valor
Millonario golpe a turistas rosarinos en Pinamar
Era la primera vez que se encontraban
Brutal femicidio en Córdoba: se conocieron por una aplicación de citas y la mató de 20 puñaladas
Deportes
Estados Unidos superó a España y logró el primer lugar del grupo
United Cup: Argentina quedó a la espera para saber si se clasifica
Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100
Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes
Por
Pablo Amalfitano
El Bicho tiene uno de los mejores mediocampos del país
Ojo con Argentinos Juniors: suma a Enzo Pérez
El saltador con garrocha sueco habló ante la prensa de todo el mundo
Armand Duplantis: “Lo más importante es seguir la pasión”