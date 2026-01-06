Omitir para ir al contenido principal
El cortejo fúnebre del ex intendente pasó por el Palacio Municipal

📰 El último adiós para Usandizaga

El “Vasco” fue inhumado este lunes en el cementerio El Salvador. Fue el primer intendente rosarino del retorno democrático.

Javkin: «El Vasco puso a la intendencia en el lugar más alto y cambió la historia de la ciudad» El intendente Pablo Javkin encabezó el homenaje a su par fallecido Horacio Usandizaga. (Prensa Municipalidad Rosario)

En un escrito, Mario Ishii expuso que el atraso educativo es de al menos 20 años

“Cambiar la matriz educativa en América Latina no puede esperar”

Por Juan Manuel Meza

Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.

Motosierra sobre las jubilaciones

Redobla la apuesta con su discurso de odio

Trump llamó “feos” a los manifestantes que protestaron contra el ataque a Venezuela

El ascenso y pausa de Dacre Montgomery tras “Stranger Things” y su renacer en el cine

Dacre Montgomery revela su batalla contra la fama tras “Stranger Things”

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

El País

En la OEA

La Argentina respaldó el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Cristina Kirchner

“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"

Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación

Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"

Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo

Incendio forestal

Informe del SMN

Rige un alerta por peligro extremo de incendios en casi todo el país

Economía

La medida permitió al gobierno lograr el superávit fiscal

Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei

Supermercados

Jaque a la principal carta electoral del gobierno libertario

La desinflación ya no avanza

Por Mara Pedrazzoli

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Sociedad

Christian Petersen recibió el alta médica

Los casos del 2025 superaron a los de 2023

Récord de casos de coqueluche en todo el país

“Perdón a todos, pero era necesario"

Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile: el acusado se disculpó con una frase bíblica

Científicos brasileños realizan un estudio que incluye a 160 personas centenarias

En busca de la fórmula secreta de la inmortalidad

Por Pablo Esteban

Deportes

FOTO REDES SOCIALES racing nicolas pacheco periodista asesinado

Por la muerte de Pacheco, socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013

Racing deberá pagar cerca de 200 millones de pesos

Algeria's forward #27 Adil Boulbina (3L) who scored his team's first goal celebrates with teammates after the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan stadium in Rabat on January 6, 2026. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Tremendo final en la Copa Africana

Argelia ganó con un golazo en el último minuto del tiempo extra

FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

Pasó la tercera etapa del Rally

Dakar 2026: Luciano Benavides se mantiene en la pelea

El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase

River desistió de la contratación de Sebastián Villa