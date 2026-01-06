Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
NARRACIÓN
📰 En Isla de los Inventos
06 de enero de 2026 - 21:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Isla de los Inventos
(Imagen Web)
Últimas Noticias
En un escrito, Mario Ishii expuso que el atraso educativo es de al menos 20 años
“Cambiar la matriz educativa en América Latina no puede esperar”
Por
Juan Manuel Meza
Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.
Motosierra sobre las jubilaciones
Redobla la apuesta con su discurso de odio
Trump llamó “feos” a los manifestantes que protestaron contra el ataque a Venezuela
El ascenso y pausa de Dacre Montgomery tras “Stranger Things” y su renacer en el cine
Dacre Montgomery revela su batalla contra la fama tras “Stranger Things”
Exclusivo para
Designación
Henke al Banco Nación
Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024
Expectativa entre las inmobiliarias
Tecnología y piratas
Por
Eduardo Dvorkin
Prometió estabilidad política
Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela
El País
En la OEA
La Argentina respaldó el ataque de Estados Unidos a Venezuela
“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas"
Tras la internación, Cristina Kirchner difundió un nuevo mensaje sobre su recuperación
Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"
Bullrich reivindicó el accionar del gendarme que baleó a Pablo Grillo
Informe del SMN
Rige un alerta por peligro extremo de incendios en casi todo el país
Economía
Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.
Motosierra sobre las jubilaciones
La medida permitió al gobierno lograr el superávit fiscal
Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei
Jaque a la principal carta electoral del gobierno libertario
La desinflación ya no avanza
Por
Mara Pedrazzoli
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026
Sociedad
Christian Petersen recibió el alta médica
Los casos del 2025 superaron a los de 2023
Récord de casos de coqueluche en todo el país
“Perdón a todos, pero era necesario"
Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile: el acusado se disculpó con una frase bíblica
Científicos brasileños realizan un estudio que incluye a 160 personas centenarias
En busca de la fórmula secreta de la inmortalidad
Por
Pablo Esteban
Deportes
Por la muerte de Pacheco, socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013
Racing deberá pagar cerca de 200 millones de pesos
Tremendo final en la Copa Africana
Argelia ganó con un golazo en el último minuto del tiempo extra
Pasó la tercera etapa del Rally
Dakar 2026: Luciano Benavides se mantiene en la pelea
El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase
River desistió de la contratación de Sebastián Villa