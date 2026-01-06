Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

La dirigencia de Central presentó ayer al nuevo entrenador

“Quiero ser parte de la historia de este club”

Jorge Almirón mostró su entusiasmo por su arribo a Arroyito y aclaró que espera por refuerzos. “Necesitamos recambios”, explicó sin dar los nombres de sus pedidos.

Almirón Jorge Almirón no quiso nombrar puestos ni jugadores para "trabajar con normalidad". (Prensa CARC)

Últimas Noticias

Liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024.

Expectativa en las inmobiliarias

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

El gobierno rechazó por "inviable" el barrio cerrado Damfield en Funes

Nuevo rechazo para el loteo en área inundable

PEAJE

Exclusivo para

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin
Zohran Mamdani

Grieta en EE.UU. tras el uso de la fuerza sin autorización del Congreso

La captura de Maduro abrió un frente de conflicto político en Washington

La Cámara de Industria Cárnica advierte por la baja en la faena y en el consumo

Anticipan un 2026 difícil para los frigoríficos bonaerenses

Por Andres Miquel

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria

Ley de Inteligencia: advierten que el DNU de Milei habilita detenciones sin orden judicial y espionaje político

El País

Los mandatarios coincidieron en la necesidad de una transición pacífica.

La llamada de Macron a Milei

Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Por Irina Hauser
Protesta Embajada de EEUU

Los manifestantes rechazaron la posición que tomó el gobierno nacional

Una multitud marchó en defensa de Venezuela

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

Economía

Liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024.

Expectativa en las inmobiliarias

Subieron las acciones de petroleras, el oro, la plata y el crudo

Especulaciones financieras

Autos

Toyota Hilux se sostuvo como el vehículo más vendido

Una pick up lideró el ranking de 2025

El BCRA absorbió u$s 21 millones en el marco del nuevo esquema cambiario

Apenas una compra testigo

Sociedad

Una iniciativa de estudiantes, familiares y docentes

Presentan un amparo contra el desfinanciamiento de la educación técnico profesional

Por Santiago Brunetto

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

Pese a las recomendaciones científicas

Estados Unidos elimina vacunas pediátricas en el calendario federal

US President Donald Trump points as he speaks during a political rally in Rocky Mount, North Carolina on December 19, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Giro sustancial en el sistema sanitario estadounidense

El Gobierno de Trump elimina cuatro vacunas obligatorias del calendario infantil

Deportes

FOTO PRENSA BOCA boca paredes

Mientras acelera gestiones en el mercado de pases

Boca confirmó dos amistosos antes de arrancar el Torneo Apertura

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses

FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido

FOTO REDES SOCIALES rally dakar 2026 auto david zille sebastián cesana

Se completó la segunda etapa en Arabia Saudita

Dakar 2026: Zille y Cesana se mantienen al frente en Challenger