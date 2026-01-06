Omitir para ir al contenido principal
PortadaRadio 750

Qué dijeron los líderes europeos

Venezuela: la Unión Europea mantiene un “perfil bajo” sobre la intervención militar

Desde España, Agustín Santos Maraver, diputado de SUMAR y exembajador de España ante las Naciones Unidas, explicó cómo la invasión de Estados Unidos parte las posiciones en el viejo continente.

NEW YORK (United States), 05/01/2026.- Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026. (Nueva York) EFE/EPA/Stringer
estados unidos nicolas maduro cilia flores corte golpe estado NEW YORK (United States), 05/01/2026.- Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026. (Nueva York) EFE/EPA/Stringer (EFE/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Por prevención

Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés de una marca reconocida

NEW YORK (United States), 05/01/2026.- Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026. (Nueva York) EFE/EPA/Stringer

Qué dijeron los líderes europeos

Venezuela: la Unión Europea mantiene un “perfil bajo” sobre la intervención militar

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Colombia's President Gustavo Petro speaks during a promotion ceremony at the Marco Fidel Suarez Air Force base in Cali, Colombia on December 4, 2025. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Tras el ataque de Trump a Venezuela y las amenazas a Colombia

Petro convocó a una marcha por la soberanía

Exclusivo para

Francia endurece su respuesta judicial al odio en redes

Condenas por acoso a Brigitte Macron

ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin

Prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

El 10 de enero finaliza la nueva misión

Vida en los extremos: los maravillosos hallazgos del Conicet y la UBA en el Mar Argentino

Por Pablo Esteban

El País

Diego Santilli Ignacio Torres

Reunión clave en Chubut para los próximos objetivos libertarios

Santilli va por otro gobernador

Los diputados Frade, Ferraro y Paulón firmaron la presentación

Amparo contra el DNU de la SIDE

Por Irina Hauser
ExxonMobil

Tecnología y piratas

Por Eduardo Dvorkin
Diputados

Críticas al alineamiento de Milei con Trump

Cruces en Diputados por el proyecto del Gobierno para respaldar el ataque a Venezuela

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 6 de enero de 2026

Alejandro Henke (en el medio) es el nuevo vicepresidente del Banco Nación. Foto: Agencia NA

Designación

Henke al Banco Nación

En medio del boom que se registra en las compras externas

Renuevan beneficio para sectores importadores

Se liberan dólares inmovilizados del blanqueo de 2024

Expectativa entre las inmobiliarias

Sociedad

Por prevención

Retiran del mercado una leche en polvo y un alimento para bebés de una marca reconocida

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de enero

Calor Rosario

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero

En Rosario

Le vaciaron la cuenta tras robarle el celular: el banco tiene que pagarle a la víctima

Deportes

MANCHESTER (United Kingdom), 05/01/2026.- (FILE) - Manchester United's manager Ruben Amorim reacts during the English Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers, in Manchester, Britain, 30 December 2025 (re-issued 05 January 2026). Manchester United have sacked manager Ruben Amorim, the club said in a statement released on 05 January 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Ruben Amorim, fuera de Manchester United

La Premier League arrancó 2026 con epidemia de despidos

FOTO REDES SOCIALES racing facundo cambeses

Mientras el capitán Armani acusa un desgarro en el gemelo derecho

River podría romper el mercado y contratar a Cambeses

FOTO CAPTURA VIDEO copa davis javier frana

Javier Frana anunció un plantel sin ninguno de los siete singlistas top 100

Copa Davis: Argentina se topó con el reglamento y jugará ante Corea del Sur con cuatro debutantes

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES F1 alpine motor mercedes

Una unidad de potencia que renueva las ilusiones

Fórmula 1: el nuevo Alpine estrenó rugido