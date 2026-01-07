Nouvelle Vague, de Richard Linklater

El director Richard Linklater (Antes del amanecer, Escuela de rock) se propuso hacer un homenaje a la creación de ‘Sin aliento’, de Jean-Luc Godard y todo el movimiento de cine francés Nouvelle Vague, y logró una divertida y conmovedora exploración de la rebelión juvenil y el caos creativo que dio inicio a una de las historias más importantes del cine. Por supuesto, en blanco y negro, y protagonizada por Zoey Deutch, Guillaume Marbeck y Aubry Dullin (Cines del Centro, Showcase.)

(Imagen Web)