Nouvelle Vague, de Richard Linklater El director Richard Linklater (Antes del amanecer, Escuela de rock) se propuso hacer un homenaje a la creación de ‘Sin aliento’, de Jean-Luc Godard y todo el movimiento de cine francés Nouvelle Vague, y logró una divertida y conmovedora exploración de la rebelión juvenil y el caos creativo que dio inicio a una de las historias más importantes del cine. Por supuesto, en blanco y negro, y protagonizada por Zoey Deutch, Guillaume Marbeck y Aubry Dullin (Cines del Centro, Showcase.) (Imagen Web)

Venezuela's vice-President Delcy Rodriguez attends a session of the National Assembly to swear in as Venezuela's interim President in Caracas on January 5, 2026. Venezuela's new parliament opened on January 5 with lawmakers chanting "Let's go Nico!" as they forcibly denounced the recent capture of leftist leader Nicolas Maduro in a US military operation on January 3. (Photo by Federico PARRA / AFP)

Habló Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

“No hay agente externo que gobierne”

El inexistente Cártel de los Soles

La historia falsa que Trump usó para justificar el bombardeo a Venezuela

Por Felipe Yapur

MENTAL

"No es tu amigo, es una IA"

China regulará los chatbots antropomórficos

Exclusivo para

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli
Luis Caputo

Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año

El Banco Central volvió a salir a pescar dólares

A Colombian soldier stands guard at the border with Venezuela in Villa del Rosario, Colombia on January 6, 2026. US forces killed 55 Venezuelan and Cuban military personnel during their stunning raid to capture Nicolas Maduro, tolls published by Caracas and Havana showed on January 6. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump

Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar

Por Katalina Vásquez Guzmán
FOTO REDES SOCIALES venezuela ataque estados unidos captura nicolas maduro

El organismo sostiene que el operativo militar de Washington “violó el derecho internacional”

La ONU rechazó las justificaciones de EE.UU. para su ataque contra Venezuela

Milei, Hayden Davis

Audiencia en la Cámara Federal, a casi un año de la megaestafa

Caso $LIBRA: La querella reclama que se inmovilice el patromonio de los imputados

Por Irina Hauser
CGT

En defensa de la salud de los trabajadores

LA CGT retoma su ofensiva contra la reforma laboral de Milei

SIDE

El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal

Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE

Por Luciana Bertoia

El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico

El agradecimiento de CFK

En 2025 se vendió menos maquinaria agrícola que en 2023

Ventas flojas también en el campo

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

No hay heridos gracias a una rápida evacuación en la zona de El Hoyo

Un incendio arrasó diez casas en Chubut

En el barrio porteño de Parque Avellaneda

Un auto terminó incrustado en una tradicional pizzería tras chocar con un micro escolar

Documentaron experiencias en el aula

Un estudio del CONICET comprobó que leer literatura mejora el rendimiento escolar

Peligro de Wolf

Primera Nacional 2026: ¿Torneo de fútbol o Rally Dakar?

Por Victor Wolf

Se lanza en distintos balnearios de la costa atlántica

La playa olímpica se pone en marcha rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

PISA (Italy), 06/01/2026.- Como's Maximo Perrone celebrates with his teammate after scoring the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between Pisa SC and Como 1907, in Pisa, Italy, 06 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA

Ganó la Roma de Dybala y Soulé; este miércoles juega el Inter de Lautaro

Serie A de Italia: el aporte de Perrone para la goleada de Como

FOTO CAPTURA VIDEO messi

Lionel Messi brindó detalles de su intimidad en una entrevista

“Soy raro, me gusta estar solo, lo disfruto”