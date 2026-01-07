Omitir para ir al contenido principal
El Instituto Nobel dijo que el premio no se puede transferir a terceros

Corina Machado le ofreció su Nobel de la Paz a Trump - Clone

La líder opositora venezolana afirmó que regresará a Venezuela para ayudar en una posible transición de gobierno, pese a que el presidente estadounidense la descartó públicamente de la ecuación.

Oslo (Norway), 11/12/2025.- Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado speaks during her visit to Norway's Parliament, the Storting, in Oslo, Norway, 11 December 2025. She received the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Due to the situation in Venezuela, she was unable to attend the award ceremony. (Noruega) EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025. (EFE/EFE)

Por José Maggi

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli
A Colombian soldier stands guard at the border with Venezuela in Villa del Rosario, Colombia on January 6, 2026. US forces killed 55 Venezuelan and Cuban military personnel during their stunning raid to capture Nicolas Maduro, tolls published by Caracas and Havana showed on January 6. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump

Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar

Por Katalina Vásquez Guzmán
FOTO REDES SOCIALES venezuela ataque estados unidos captura nicolas maduro

El organismo sostiene que el operativo militar de Washington “violó el derecho internacional”

La ONU rechazó las justificaciones de EE.UU. para su ataque contra Venezuela

El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional

CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías

Por Santiago Brunetto

El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico

El agradecimiento de CFK

El modelo Milei sigue destruyendo el trabajo

La ola de despidos no tiene fin: 65 trabajadores de Sealed Air, a la calle

Fernando Espinoza, entrega de juguetes en La Matanza

Reyes Magos para todos en La Matanza

“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”

SIDE

El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal

Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE

Por Luciana Bertoia

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.

Motosierra sobre las jubilaciones

Luis Caputo

Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año

El Banco Central volvió a salir a pescar dólares

Crecen las denuncias contra la IA de Elon Musk

X bajo la lupa por imágenes falsas

La nueva carrera por los data centers

America Latina se volvió estratégica para la IA

Los casos del 2025 superaron a los de 2023

Récord de casos de coqueluche en todo el país

FOTO REDES SOCIALES racing nicolas pacheco periodista asesinado

Por la muerte de Pacheco, socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013

Racing deberá pagar cerca de 200 millones de pesos

FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

Pasó la tercera etapa del Rally

Dakar 2026: Luciano Benavides se mantiene en la pelea

Algeria's forward #27 Adil Boulbina (3L) who scored his team's first goal celebrates with teammates after the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan stadium in Rabat on January 6, 2026. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Tremendo final en la Copa Africana

Argelia ganó con un golazo en el último minuto del tiempo extra

Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza