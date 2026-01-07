Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
El Instituto Nobel dijo que el premio no se puede transferir a terceros
Corina Machado le ofreció su Nobel de la Paz a Trump - Clone
La líder opositora venezolana afirmó que regresará a Venezuela para ayudar en una posible transición de gobierno, pese a que el presidente estadounidense la descartó públicamente de la ecuación.
07 de enero de 2026 - 3:01
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025.
(EFE/EFE)
María Corina Machado
Donald Trump
Premio Nobel de la Paz
Venezuela
