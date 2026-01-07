Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Echaron a cuatro empleados del Heca
Hospital en disputa
07 de enero de 2026 - 3:14
Hospital HECA
El Heca, en medio de la disputa con los Municipales.
(Sebastian Vargas)
Rosario
Habló Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela
“No hay agente externo que gobierne”
El inexistente Cártel de los Soles
La historia falsa que Trump usó para justificar el bombardeo a Venezuela
Por
Felipe Yapur
MENTAL
"No es tu amigo, es una IA"
China regulará los chatbots antropomórficos
Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año
El Banco Central volvió a salir a pescar dólares
La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump
Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar
Por
Katalina Vásquez Guzmán
El organismo sostiene que el operativo militar de Washington “violó el derecho internacional”
La ONU rechazó las justificaciones de EE.UU. para su ataque contra Venezuela
El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional
CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías
Por
Santiago Brunetto
Audiencia en la Cámara Federal, a casi un año de la megaestafa
Caso $LIBRA: La querella reclama que se inmovilice el patromonio de los imputados
Por
Irina Hauser
En defensa de la salud de los trabajadores
LA CGT retoma su ofensiva contra la reforma laboral de Milei
El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal
Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE
Por
Luciana Bertoia
El posteo de la expresidenta reconociendo el trabajo del equipo médico
El agradecimiento de CFK
Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año
El Banco Central volvió a salir a pescar dólares
En 2025 se vendió menos maquinaria agrícola que en 2023
Ventas flojas también en el campo
Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.
Los autos cerraron el año marcha atrás
Acumulan una pérdida del 27,4% por el cambio de fórmula.
Motosierra sobre las jubilaciones
"No es tu amigo, es una IA"
China regulará los chatbots antropomórficos
No hay heridos gracias a una rápida evacuación en la zona de El Hoyo
Un incendio arrasó diez casas en Chubut
En el barrio porteño de Parque Avellaneda
Un auto terminó incrustado en una tradicional pizzería tras chocar con un micro escolar
Documentaron experiencias en el aula
Un estudio del CONICET comprobó que leer literatura mejora el rendimiento escolar
Peligro de Wolf
Primera Nacional 2026: ¿Torneo de fútbol o Rally Dakar?
Por
Victor Wolf
Se lanza en distintos balnearios de la costa atlántica
La playa olímpica se pone en marcha rumbo a los Juegos Suramericanos 2026
Ganó la Roma de Dybala y Soulé; este miércoles juega el Inter de Lautaro
Serie A de Italia: el aporte de Perrone para la goleada de Como
Lionel Messi brindó detalles de su intimidad en una entrevista
“Soy raro, me gusta estar solo, lo disfruto”