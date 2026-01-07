Omitir para ir al contenido principal
PortadaNo

LvRod: “Me gusta no entender por qué estamos vivos”

“Dulce y roto”, su nuevo álbum, nació del miedo y del estudio: danza, producción, música experimental y la decisión de grabar como saliera. De la inercia a un experimento de invención en tiempo real.

Camila Caamaño
Por Camila Caamaño
LvRod Viaje al interior creativo de Lucía Rodríguez y de uno de los discos más seductores del año pasado (Prensa -)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Guillermina Valdez, Fabian Vena

Protagonizan “El divorcio del año”

Fabián Vena y Guillermina Valdés: “A mayor crudeza y amoralidad, más humor aparece”

Por Emanuel Respighi

La nueva carrera por los data centers

America Latina se volvió estratégica para la IA

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 12: El presidente Javier Milei encabezó hoy, junto a su hermana Karina Milei, una caravana en la ciudad de Córdoba-

Doma, Folklore y show libertario

Milei vuelve a Córdoba para participar del festival de Jesús María

Exclusivo para

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli

El último informe de 20225 de la Procuración Penitenciaria Nacional

CABA: Cierre de año con altos índices de sobrepoblación en comisarías y alcaidías

Por Santiago Brunetto

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

FOTO REDES SOCIALES sebastian villa

El club cerró las negociaciones por considerar excesiva la suma del pase

River desistió de la contratación de Sebastián Villa

El País

“Operación terrorismo absoluto” y operaciones psicológicas contra la Venezuela en revolución

Por Paula Klachko *

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

Dijo que "no es un caso de gatillo fácil"

Bullrich y su apoyo al gatillo fácil

CGT

En defensa de la salud de los trabajadores

LA CGT retoma su ofensiva contra la reforma laboral de Milei

Economía

Containers

En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo

Fuerte déficit comercial con Brasil

“Lo tenían que haber hecho antes"

Nuevo cálculo de inflación: los motivos detrás de la demora del Gobierno

Por Vardan Bleyan

REPO por 3 mil millones de dólares con bancos internacionales

El Gobierno concretó el préstamo para pagar el vencimiento de deuda

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de enero de 2026

Sociedad

La nueva carrera por los data centers

America Latina se volvió estratégica para la IA

Tragedia en el Río Paraná, en Entre Ríos

Hallaron el cuerpo de un chico- Clone

Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner

San José 1111 no descansa

Persecución y muerte en Constitución

Angelina Bala Perdida Navidad

Último parte sobre su salud

La niña herida por una bala perdida en Navidad evoluciona favorablemente

Deportes

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el quinto gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling

Este jueves se enfrentan Real Madrid y Atlético

Barcelona le hizo precio al Athletic: 5-0 en la Supercopa de España

FOTO CAPTURA VIDEO racing valentin carboni

El jugador se incorporó al equipo de Avellaneda

Valentín Carboni: “Vengo en busca de continuidad en Racing”

FOTOBAIRES boca advincula

El defensor había perdido el puesto como lateral por la derecha

Advíncula rescindió su contrato con Boca y se irá al fútbol peruano

FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados

Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?