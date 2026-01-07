Omitir para ir al contenido principal
Festram condena el accionar de Trump

Respeto por la soberanía de las naciones

Fabricas En Crisis

Caída de ventas y de producción, despidos y reestructuraciones forzadas

Empresas en crisis de todos los colores

Por Mara Pedrazzoli
Luis Caputo

Con la mirada puesta en el primer vencimiento de deuda del año

El Banco Central volvió a salir a pescar dólares

Pope Leo XIV leads a mass in St Peter's basilica on Epiphany day and for the closing of the Ordinary Jubilee, in The Vatican on January 6, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Cierre del Jubileo

León XIV: “Que en vez de la industria de la guerra se afirme la artesanía de la paz”

Por Elena Llorente
A Colombian soldier stands guard at the border with Venezuela in Villa del Rosario, Colombia on January 6, 2026. US forces killed 55 Venezuelan and Cuban military personnel during their stunning raid to capture Nicolas Maduro, tolls published by Caracas and Havana showed on January 6. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

La Cancillería colombiana calificó como injurias y amenazas los dichos de Trump

Colombia defiende su soberanía en una movilización popular y no descarta una respuesta militar

Por Katalina Vásquez Guzmán

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

El modelo Milei sigue destruyendo el trabajo

La ola de despidos no tiene fin: 65 trabajadores de Sealed Air, a la calle

Fernando Espinoza, entrega de juguetes en La Matanza

Reyes Magos para todos en La Matanza

“Como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños”

SIDE

El Gobierno defiende la reforma y se prepara para la batalla legal

Se acumulan pedidos para que los tribunales frenen el DNU de la SIDE

Por Luciana Bertoia

REPO por 3 mil millones de dólares con bancos internacionales

El Gobierno concretó el préstamo para pagar el vencimiento de deuda

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 7 de enero de 2026

Nueva caída en la producción de vehículos nacionales.

Los autos cerraron el año marcha atrás

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de enero

FOTO REDES SOCIALES racing nicolas pacheco periodista asesinado

Por la muerte de Pacheco, socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013

Racing deberá pagar cerca de 200 millones de pesos

FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

Pasó la tercera etapa del Rally

Dakar 2026: Luciano Benavides se mantiene en la pelea

Francia le dio la mano que necesitaba para clasificar

United Cup de tenis: Argentina jugará cuartos de final vs. Suiza

Algeria's forward #27 Adil Boulbina (3L) who scored his team's first goal celebrates with teammates after the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan stadium in Rabat on January 6, 2026. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Tremendo final en la Copa Africana

Argelia ganó con un golazo en el último minuto del tiempo extra