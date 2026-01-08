Elías Pardal

Conocido como cantante al haber llegado a ser finalista de La Voz Argentina, Elías Pardal brinda un show vibrante y cargado de nostalgia. Con una voz potente, una banda en vivo y una conexión única con el público, Pardal interpreta con fuerza y emoción los temas inolvidables del rock latino y español para brindar una experiencia rockera, acompañado por Tato Zeballos en guitarra, Yago Varas en bajo y Fede Jular en batería (A las 20.30, en Beatmemo.)

(Imagen Web)