Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

📰 Un ángel

Giannina Silveira
Por Giannina Silveira
Antimonumenta México (Gentileza Marcela Vargas)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

SALÍ Especialistas II

Poder vegetal

Por Rodolfo Reich

Rescate: Maria Lunardini 1850-1926

La madre del poeta

Por Marisa Avigliano

Exclusivo para

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto
Jorge Macri

El Mercado de Liniers, moneda de cambio

A falta de cash, buenos son los negocios inmobiliarios

El País

WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump (L) greets President of Argentina Javier Milei as he arrives at the West Wing of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Milei for a working lunch days after the U.S. Treasury finalized a $20 billion currency swap framework with Argentina in an effort to help stabilize its economy. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enfrentar la barbarie trumpista

Por Juan Carlos Junio
Iñaki Gutierrez

El impactante video

La influencer mileísta Eugenia Rolón chocó contra un poste y dio positivo de alcoholemia

Gonzáles Fraga, Llach y otros 16 exdirectivos

Megafraude de Vicentín: embargan a exfuncionarios macristas del Banco Nación

De la Coalición Cívica, al PRO a LLA

La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica

Economía

Lamb Weston

Al menos 100 personas fueron despedidas

Una fábrica de papas fritas congeladas anunció su cierre

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de enero de 2026

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli
Luis Caputo

Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO

Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default

Sociedad

El Municipio extremó los cuidados

Un hombre murió por hantavirus en Mar del Plata

mosquito barigüí,

Aparece por las altas temperaturas

Barigüí: prevención ante la presencia de la “mosca negra” en el AMBA

Con un posteo en Instagram

Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta

Continúan los incendios en Chubut

Intendente de El Hoyo: “todos los años nos pasa lo mismo”

Deportes

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2026.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra tras marcar el 0-1 durante del partido de la Supercopa de España que van a disputar el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda. EFE/Kai Forsterling

El equipo de Xavi jugará la final este domingo ante Barcelona

Supercopa de España: Atlético luchó, pero no pudo con Real Madrid

FOTO CAPTURA VIDEO F1 formula uno auto audi

Autos más livianos, motores con más injerencia eléctrica y pilotos más activos

Una nueva era de la Fórmula 1

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo sergio costantino

Sergio Costantino detalló las prioridades inmediatas de su gestión

El presidente de San Lorenzo expuso el plan de emergencia para el club

FOTO REDES SOCIALES huracan matko miljevich

La revisión médica del jugador se volvió a postergar

La llegada de Miljevic a Racing se sigue demorando