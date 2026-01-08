Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Piedrazos a automovilistas en la Circunvalación

Varios detenidos por los hechos

Circunvalación Tras las denuncias empezaron a cortar los yuyos. (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

TREN

El gobierno provincial derribó un nuevo inmueble vinculado al narcotráfico

La ley de microtráfico no para

Piedrazos a automovilistas en la Circunvalación

Varios detenidos por los hechos

Exclusivo para

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli
Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto
Jorge Macri

El Mercado de Liniers, moneda de cambio

A falta de cash, buenos son los negocios inmobiliarios

“Operación terrorismo absoluto” y operaciones psicológicas contra la Venezuela en revolución

Por Paula Klachko *

El País

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla

A la caza de voluntades por la reforma laboral

Por Paula Marussich
CGT

Bullrich sostuvo que abrirá una negociación

El Gobierno ahora quiere negociar con la CGT cambios en la reforma laboral

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 12: El presidente Javier Milei encabezó hoy, junto a su hermana Karina Milei, una caravana en la ciudad de Córdoba-

Doma, Folklore y show libertario

Milei vuelve a Córdoba para participar del festival de Jesús María

Por Gregorio Tatián

Economía

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli
Luis Caputo

Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO

Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default

Supermercado DIA

La oferta laboral de un supermercado

Trabajar 12 horas al día por 407 mil pesos

Containers

En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo

Fuerte déficit comercial con Brasil

Sociedad

"Otra vez tierra arrasada"

Incendios en la Patagonia: Máximo Kirchner recordó la importancia de la Ley de Manejo del Fuego

Incendios en Chubut

El incendio de Puerto Patriada llegó a Epuyén

Chubut: “El humo está en toda la Comarca Andina”

Imputaron a un venezolano por ser parte de la organización Tren de Aragua

Había entrado de forma ilegal a Argentina y lo acusan de ser miembro del Tren de Aragua

Preventiva para un venezolano detenido en Corrientes

Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto

Deportes

FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados

Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?

Tottenham Hotspur's Dutch defender #37 Micky van de Ven pleads with referee Darren England during the English Premier League football match between Bournemouth and Tottenham Hotspur at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 7, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Senesi, el único argentino que festejó

Premier League: mal día para Enzo, Cuti, Dibu y Lisandro

PERTH (Australia), 07/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina in action against Stan Wawrinka of Switzerland during the quarterfinal match between Switzerland and Argentina at the United Cup tennis tournament at the RAC Arena in Perth, Australia, 07 January 2026. (Tenis, Suiza) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales

Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el quinto gol del equipo blaugrana durante el partido de la Supercopa de España que disputan el FC Barcelona y el Athletic Club, este miércoles en el estadio Alinma Bank Stadium at King Abdullah Sport, en Yeda. EFE/ Kai Forsterling

Este jueves se enfrentan Real Madrid y Atlético

Barcelona le hizo precio al Athletic: 5-0 en la Supercopa de España