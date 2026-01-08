Omitir para ir al contenido principal
Piedrazos a automovilistas en la Circunvalación
Varios detenidos por los hechos
08 de enero de 2026 - 3:15
Circunvalación
Tras las denuncias empezaron a cortar los yuyos.
(Gentileza -)
Rosario
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
TREN
El gobierno provincial derribó un nuevo inmueble vinculado al narcotráfico
La ley de microtráfico no para
El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.
Condiciones leoninas en el mercado de alquiler
Por
Mara Pedrazzoli
Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años
El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros
Por
Santiago Brunetto
El Mercado de Liniers, moneda de cambio
A falta de cash, buenos son los negocios inmobiliarios
“Operación terrorismo absoluto” y operaciones psicológicas contra la Venezuela en revolución
Por
Paula Klachko *
El País
Volvió a defender el secuestro de Maduro
El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz
En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla
A la caza de voluntades por la reforma laboral
Por
Paula Marussich
Bullrich sostuvo que abrirá una negociación
El Gobierno ahora quiere negociar con la CGT cambios en la reforma laboral
Doma, Folklore y show libertario
Milei vuelve a Córdoba para participar del festival de Jesús María
Por
Gregorio Tatián
Economía
Por
Mara Pedrazzoli
Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO
Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default
La oferta laboral de un supermercado
Trabajar 12 horas al día por 407 mil pesos
En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo
Fuerte déficit comercial con Brasil
Sociedad
"Otra vez tierra arrasada"
Incendios en la Patagonia: Máximo Kirchner recordó la importancia de la Ley de Manejo del Fuego
El incendio de Puerto Patriada llegó a Epuyén
Chubut: “El humo está en toda la Comarca Andina”
Había entrado de forma ilegal a Argentina y lo acusan de ser miembro del Tren de Aragua
Preventiva para un venezolano detenido en Corrientes
Por
Santiago Brunetto
Deportes
La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados
Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?
Senesi, el único argentino que festejó
Premier League: mal día para Enzo, Cuti, Dibu y Lisandro
La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales
Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup
Este jueves se enfrentan Real Madrid y Atlético
Barcelona le hizo precio al Athletic: 5-0 en la Supercopa de España