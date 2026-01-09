Omitir para ir al contenido principal
Dos obreros heridos cuando trabajaban en el servicio de agua
Alta tensión al tocar un cable
09 de enero de 2026 - 3:06
Accidente laboral en zona noroeste de obreros trabajando para Aguas
El accidente ocurrió en Arévalo y provincias Unidas.
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El Estado como verdadero garante de la libertad.
Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica
Por
Pablo Caramelo*
SALÍ Especialistas II
Poder vegetal
Por
Rodolfo Reich
Primer caso confirmado en el partido de General Pueyrredón
Hantavirus mortal en Mar del Plata
Nadie ocupa la Secretaría de Culto
Una vacante que muestra la fría relación del gobierno con la Iglesia Católica
Por
Washington Uranga
Se prenden alarmas en un sector de campo.
Bioceres, a convocatoria de acreedores
Por
Mara Pedrazzoli
Antisemitismo
Australia: el primer ministro formó una comisión real de investigación de la masacre en Bondi Beach
La devaluación de Caputo sigue sumando caídos
Otros 65 trabajadores despedidos en un fábrica de envases en Quilmes
Por
Andres Miquel
El País
La oposición advierte sobre las inconsistencias de un proyecto que profundizará la asfixia financiera de las provincias
Reforma inviable, el impacto en las provincias
Por
Paula Marussich
Los salarios universitarios
Los más bajos desde el retorno de la democracia
Está acusado por homicidio agravado
Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a González en Lugano
Por
Irina Hauser
En conferencia de prensa
Trabajadores del Garrahan denunciarán el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo
Economía
La firma Hilados despidió a 70 trabajadores
Cierra otra fábrica textil
Lamb Weston cerró una planta y echó a más de 100 empleados
Otra fábrica que queda en el camino
El ciclo contractivo industrial impacta sobre el empleo de calidad.
La industria nacional profundizó su derrape
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Lo confirmó el Director de Tránsito de la Costa
La influencer de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón, conducía sin licencia
Son 41 los vuelos afectados
Este viernes, el Aeropuerto de Ezeiza cerrará por casi cuatro horas
Tensión en la Costanera Sur
Amenaza de desalojo a familias del Barrio Rodrigo Bueno
Por
Santiago Brunetto
Deportes
El equipo de Mac Allister ganó un punto en el Emirates Stadium
Premier League: Arsenal y Liverpool no se sacaron ventaja
El equipo de Xavi jugará la final este domingo ante Barcelona
Supercopa de España: Atlético luchó, pero no pudo con Real Madrid
Autos más livianos, motores con más injerencia eléctrica y pilotos más activos
Una nueva era de la Fórmula 1
Por
Malva Marani
Sergio Costantino detalló las prioridades inmediatas de su gestión
El presidente de San Lorenzo expuso el plan de emergencia para el club